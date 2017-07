Fernando Sánchez: "El kirchnerismo nos robó. ¿Ustedes piensan qué no va a pasar nada?, va a pasar: los vamos a meter presos"

Fernando Sánchez - diputado 06-07.mp3

El Diputado, Fernando Sánchez, hablo con Luis Majul sobre si margarita Stolbizer protejió a De VidoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Se limitó las excarcelaciones para delitos graves, se dio media sanción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas, eso es cuando la gran corrupción es grande entre empresas."- El Frente Renovador presentó un proyecto para que no prescriban los hechos de corrupción: "Ayer leí el proyecto que arranca con puntos de Elisa Carrió. Una cuestión es el tema de penas porque los delitos de Julio De Vido y Ricardo Jaime son importantes y las penas no se condicen."- Carrió le dijo mentirosa a Margarita Stolbizer: "Para mí el articulo que denominaron como Odebrecht y no quisieron votar era el artículo Julio De Vido, es para perseguir a personas como De Vido."AUDIO DE LA NOTA-"Odebrecht quiere dar la lista de los funcionario que le pagó en la Argentina y nadie los recibe."Luis Majul, conductor: "Yo no creo que Stolbizer proteja a De Vido."Fernando Sánchez, diputado: "Por eso yo no me quedaría en la anécdota del cruce, vos fijate que el Frente para la Victoria no lo votó y el Frente Renovador tampoco porque una obra está en Tigre. No propusieron una alternativa."-"Javier Iguacel llegó auditorias de vialidad cuando pudo. Sergio Massa fue jefe de Gabinete de Cristina Fernandez y no mandó ninguna ley para combatir la corrupción."-"Julio De Vido no está preso porque los fiscales y jueces son cómplices, recién ahora le piden la detención por Río Turbio. Cambiemos va a votar a favor de la remoción de De Vido por un pedido judicial y tiene presentado tres p royectos para sacarlo de cargo, el tema es que se necesitan dos tercios y Cambiemos no lo tiene."-"Cristina Fernandez es el mismo caso que De Vido, yo no creo que la gente vote a una persona que les robó 12 años. La gente quiere salir para adelante, no volver al pasado. El pasado nos dejó corrupción, pobreza, inflación."-"Las causas que tienen involucrada a Cristina Fernández involucran a Austral Construcción y tardaron cinco años en hacer los allanamientos. José López está detenido por el dinero, la escopeta y las monjas. Es todo evidente y la Justicia no ve nada. Los vamos a meter presos."