Germán Garavano: "La Procuradora no garantiza el combate a la corrupción"

Germán Garavano - Ministro de Justicia de la Nación 23-05.mp3

Repasá las frases mas importantes"El Ministerio de Público tuvo un andar errático, ellos son los que deben hacer el proceso, no ponen empeño en la investigación de los hechos de corrupción, por eso Mauricio Macri le pidió a la empresa que brinde información a la oficina Anti Corrupción así se esclarecen los hechos de corrupción. Queremos saber qué pasó con la coima que se pagó en nuestro país.""Hay investigaciones en trámite, hay un pedido de juicio político, y también la Comisión BiCameral pide información. Es el Congreso y la Justicia que deben tomar el liderazgo en este tema. El Gobierno ya se ha expresado que la Procuradora no garantiza el combate a la corrupción, sino al contrario. Lo mismo que en el delito común."-"La Procuración tiene una deuda institucional que esperamos que se corrija con el avance de los casos judiciales, el Congreso, o con la renuncia de la Procuradora.""Si se comprueba que Gustavo Arribas o Calcaterra tiene que ver con las coimas de Odebrecht y el Gobierno no lo investiga, no es encubrimiento?""Si claramente, hoy la Procuradora está investigada en el tema de Lázaro Baez. Nosotros vemos una inacción."- Por qué no está preso Julio De Vido o Cristina Fernández?: "El sistema judicial argentino tiene dos problemas, uno es estructural, tiene poca capacidad de investigación, con poco funcionamiento y por otro lado, el tema político, donde la justicia no avanzó durante mucho tiempo en casos de corrupción. Salvo Claudio Bonadio la justicia argentina no termina de mandar los casos a juicio."-"Si se condenan los acusados el dinero debería volver al Estado, eso es la gran deuda pendiente de la justicia."- Informe de La Cornisa sobre Gils Carbó: "La Procuradora no puede ignorar la compra del edificio, sobre todo en procesos que llevan tanto dinero. La justicia deberá aclararlo. Lo mismo que la investigación al juez Freiler , que está siendo investigado por el Consejo de la Magistratura.""El Ministerio de Justicia le pidió a la empresa que abra los archivos de Odebrecht."