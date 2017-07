Graciela Ocaña: "Ahora se está investigando la ruta de dinero G y sus amigos de la AFA"

Graciela Ocaña - legisladora porteña 16-06.mp3

La legisladora porteña, Graciela Ocaña, habló con Luis Majul sobre el posible bloqueo en las cuentas de la familia GrondonaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESLuis Majul, conductor: "En la tapa de Clarín, un ex banquero Jorge Arzuaga dijo que le dio coimas a Julio Grondona. Arzuaga dijo que ayudaba a Burzaco, ex Ceo de Torneos a enviar dinero de los sobornos. Cuando murió Grondona le mandó la plata a sus herederos."-"Ahora que los tiempos cambiaron cualquiera hace denuncias. Graciela Ocaña siempre hizo denuncias, se metió con el Fútbol para todos."-"En Youtube está la entrevista a Grondona sobre las coimas."Graciela Ocaña, legisladora porteña: "Sorprendida por este testimonio, parte de esos fondos que se giraron de parte de Burzaco tienen que ver con el fútbol para todos. Este dinero salió del dinero que el Estado pagó a la AFA y no llegó a los clubes. Vamos a pedir que se bloqueen los fondos a la familia Grondona, y también vamos a pedir que la empresa Torneos declare en la Argentina, también tenemos el tema de Odebrecht. Torneos era central en el reparto de plata."-"Acá tenemos empresas que han pagado sobornos desde el exterior y fueron protagonistas del programa fútbol para todos. También hay que avanzar en la causa de los funcionarios que manejaron el Fútbol para todos, y los que estaban en la AFA. Ahora se está investigando la ruta de dinero G y sus amigos de la AFA, montaron financieras."AUDIO DE LA NOTA-"Esperamos que los dirigentes deportivos también declaren en la Justicia."-"Daniel Vila fue el primero que denunció a Julio Grondona y pagó su costo. Yo tomo la denuncia de Vila."-"El aporte que puede hacer Torneos es importante, ya decl aró en Estados Unidos, sería bueno saber como fue la matriz de pago de retornos, quiénes estaban involucrados de fútbol para todos. Necesitamos saber la verdad y recuperar parte de los fondos."Luis Majul, conductor: "Denunciaron a Silvina Martinez por enriquecimiento ilícito, si están con ella se darían cuenta que no es cierto."Graciela Ocaña, legisladora porteña: Causa Odebrecht: "Se ha avanzado, pero el fiscal no creo que haga mucho y no lo hace porque esa empresa podría involucrar a un familiar de Mauricio Macri."-"Vamos a pedir ser amigos del Tribunal para tener un control en la causa."-"Hay gente que se dedica a generar falsas denuncias, yo lo sufro desde que denuncié la mafia de los medicamentos. Los funcionarios K hacen defensa política, pero no jurídica, que explique Cristina Fernández , Julio De Vido, Vázquez. Habla de conflicto de intereses Cristina Fernández cuando Aerolíneas Argentinas usaba sus hoteles."- Ruta de dinero K: "No terminé de leer, la UIF ya había pedido la indagatoria de Cristina Fernández, mi preocupación es que Sebastian Casanello siempre deriva la causa para otros lugares."- No tendría que estar presa Cristina Fernandez?: "Seguramente en Brasil, pero estamos en Argentina que las causas de corrupción tardan 15 años."-"El Juez Moro dijo que la figura del arrepentido en Brasil funciona porque los procesos se cursan detenidos y eso genera querer colaborar con la justicia, acá no."