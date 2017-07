Guillermo Marijuan: " comparto lo que dijo Carlos Rívolo, si yo fuese Alejandra Gils Carbó y estuviese procesado, me iría"

Guillermo Marijuan - Fiscal 12-07.mp3

El fiscal, Guillermo Marijuan, habló con Luis Majul sobre los dichos del Dr Carlos Rívolo, repasá la notaREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTESSituación de Alejandra Gils Carbó. Rivolo dijo que renuncia si es Gils Carbó: "Yo lo comparto. Se trata de sucesos complejos que derivaron en sospechas y motivaron que se ordene la indagatoria de Gils Carbó. También existen otras denuncias que aún no han avanzado, como la designación de fiscales subrogantes que generan en el ámbito una situación desagradable."- Gonella intentó proteger a Lázaro Baez?: "Si es cierto, los fiscales somos los titulares de la acción penal. Nosotros debemos decir si formulamos un requerimiento, o desestimamos la denuncia. Ese requerimiento excluyó a las personas que hoy están imputadas. No son temas menores porque no se hicieron allanam ientos, ni escuchas. No hizo lo obvio"AUDIO DE LA NOTA-"Gonella estaba a cargo de la Procelac. Además Gonella era secretario, no fiscal."- Pedido de indagatoria de Cristina Fernández, están los elementos para detenerla: "Yo ese juicio de valor no lo haré. Yo sólo hablo de un estado de sospecha, después veremos de acuerdo a lo que dice si se procesa o no."-"Yo confío que el trabajo realizado derivó en un buen informe, sé que Sebastian Casanello está trabajando bien."