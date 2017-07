Hernán Lacunza: Paritaria docente Bonaerense "El ofrecimiento es del 21,5 por ciento para 2017 con cláusula gatillo, más una recomposición del 2,5 por ciento para compensar la inflación de 2016."

Hernán Lacunza - Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires 29-06.mp3



El Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires, Hernán Lacunza, habló con Luis Majul sobre el arreglo de paritaria docenteREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESComunicación telefónica: "El ofrecimiento es del 21,5 por ciento para 2017 con cláusula gatillo, más una recomposición del 2,5 por ciento para compensar la inflación de 2016.""No quiero meterme con las cuentas que hacen los gremios, pero hay cosas que no son sumables. Si uno agrega dos peras a un plato de 10 ravioles no puede decir que tiene 12 ravioles. Hay sumas extraordinarias por única vez que no pueden ser incorporadas al porcentaje de aumento."AUDIO DE LA NOTA"La feria La Salada es un resultado de varios vicios de la economía argentina, como un Estado ausente en el mejor de los casos o condescendiente en el peor, una presión tributaria muy grande que se duplicó la década p asada.""No tengo calculado el número de evasión en La Salada. No hay datos precisos sobre la evasión fiscal en la Argentina pero ronda el 35%.""La provincia ha incrementado su presupuesto social. Lo que se refiere a Desarrollo social ha aumentado un 100% en este año y medio. Cuando María Eugenia dice hacer y estar, estar es eso.""Hacer es agua y cloacas, porque en pleno siglo XXI tenemos a la mitad de la población sin cloacas y a un cuarto sin agua potable.""La obra pública ya se está desplegando sin discriminación de colores partidarios ni de secciones electorales."