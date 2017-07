Iván Kerr "Ninguna vivienda fue terminada por Sueños compartidos en tiempo y forma."

El subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación, Iván Kerr, dialogo con Luis Majul.





- Viviendas de Sueños Compartidos: "El Perjuicio fue 300 millones de pesos, es dinero que no se aplicó a la ejecución de obras, además heredé esas viviendas cuando estuve en la Ciudad. Al Estado le salió muy caro. Ninguna vivienda fue terminada por Sueños compartidos en tiempo y forma."- Casas de Milagro Sala: "Era una arbitrariedad del Estado darle a organizaciones afines obras del Estado"- Casa de Perugorría: "Lo que tienen en común con las casas de Milagro Sala es la falsificación ideológica en la rendición del dinero, en ambos casos se presentan rendiciones que no se condice con los avances de obras. En Perugorria dicen que las obras están terminadas, lo vimos en tu programa con el Ministro Rogelio Frigerio que no es así."-"Había 50 mil viviendas en ejecución y ahora lo elevamos a una auditoria desde la Oficina Anti Corrupción. Hicimos ocho denuncias penales."- Barrios sin hacer, casas en ruinas: "Esta situación está en la provincia de Buenos Aires, hay 30 mil viviendas que muchas no se terminarán porque se hicieron en terrenos húmedos, otras las estamos haciendo con Juan Grabois, y Barrios de Pie. Esperamos con María Eugenia Vidal terminar 10 mil de las 30 mil."-"El presupuesto de vivienda en el kirchnerismo se incremento, y el déficit también, la tecla no le dieron. Las perdidas son importantes."-"La Justicia determinará las perdidas, nosotros lo que hacemos es rescindir las obras, contratamos otras personas, y volvemos a poner el dinero pa ra terminar las obras. Esperemos que la justicia recupere el dinero."