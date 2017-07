José Cano: Negociados con Corea del Sur "Yo no tengo nada que esconder, estoy a disposición de la Justicia"

José Cano - director de la Unidad Plan Belgrano 26-05.mp3



El director de la Unidad Plan Belgrano, José Cano, se desligó de las sospechas que lo vinculan con negociados con Corea del SurREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESPaulo Vilouta, conductor: "Imputan a José Cano, dicen que tendría negociados con Corea del Sur."José Cano, director de la Unidad Plan Belgrano: "Yo no tengo nada que esconder, estoy a disposición de la Justicia. La capacidad de asombro no tiene limite sobre las imputaciones que trascienden a través de este hecho."ACÁ EL AUDIO COMPLETO-"Cuando la nota llegó al PAMI sobre supuestos contratos, se inició un sumario administrativo, el primer día me puse a disposición de la justicia. No hay ninguna visita oficial del Plan Belgrano a la república de Corea. Las personas que nombran trabajan en el PAMI y coordinan trabajos en las provincias. Fue un viaje privado, si hubiera un viaje debería ser autorizado por Cancil lería."-"Hablando con Gil Lavedra lo que hace la jueza es investigar."-"El Portal Tucumano es el que empezó todo, cuando termine deberán dar respuesta. Lo hablé con Marcos Peña. No hay denuncia oficial de la Embajada de Corea al Plan Belgrano o a Cancillería."- Denuncia de Guillermo Marijuan: "Yo soy respetuoso la Justicia. Me llama la atención que a partir de que el Presidente Mauricio Macri decidió que puedo encabezar las listas la rapidez del tema, se dice que hay empresarios involucrados, pero la denuncia es anónima."Hugo Macchiavellie, columnista: "El Plan Belgrano es millonario, tiene que ver el transporte, la obra publica."