José Luis Espert: "Mauricio Macri no está haciendo los cambios necesarios para sacar a la Argentina de la decadencia"

El Economista, José Luis Espert, habló con Luis Majul mirá lo que dijoREPASÁ LA NOTA"Para lo que es Argentina y los consensos que hay este Gobierno está manejando la economía en un 7. Acá cuesta cambiar las cosas. Mauricio Macri se amolda a los consenso que hay. Si tuviera que calificarlo por la decadencia Argentina lo aplazo"-"La decadencia económica porque la educación fue destruida, es un desastre institucional, tiene problemas con la justicia. Desde lo económico tiene tres ejes, la decadencia, el proteccionismo industrial, el Estado grande deficitario, y las leyes laborales viejas."-"Mi libro es hablar con información, y la decadencia muestra como Argentina pierde posiciones en el ingreso per cápita. Se puede medir la decadencia, hace 30 años que tenemos un 30 por ciento de pobres, además de l a droga y la inseguridad."AUDIO DE LA NOTA-"Mauricio Macri no está haciendo los cambios necesarios para sacar a la Argentina de la decadencia. Este Gobierno no va a reducir el gasto."- Como reducis el gasto: "Las reformas estructurales no se pueden hacer si Argentina no crece, y eso no se logra si no cambias algunas cosas, como las leyes laborales. Argentina debe discutir conceptos. Hay que pensar en los que trabajan y deben pagar impuestos para mantener al empleado público."-"Siempre se buscan las excusas y no se cambia, los costos sociales los estamos pagando por no cambiar."-"Macri puede tener rebote económico, pero a la larga seguimos igual. Cristina Fernández emitía dinero y Macri se endeuda."-"De Sergio Massa leí la baja de impuestos para bajar el precio, es una tomada de pelo para la gente."Natalia Donato, columnista:; "Habla de una Argentina creciendo a una alta tasa, el tema es como se financia el gasto mientras no se crece."