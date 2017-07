Julio Bárbaro: "No encontras en ningún sector una conciencia de que el futuro será mejor"

Julio Bárbaro - Politólogo y Escrito 14-06.mp3

El analista político, Julio Bárbaro, habló con Luis Majul sobre el alejamiento de CFK del PJREPASÁ LAS MEJORES FRASES DE LA NOTA"Cristina y Nestor Kirchner nunca quisieron ser el peronismo, siempre hablaron de trasversalidad, ellos vienen de pragmatismo con matices de revolución. Ella redujo al Peronismo a un Partido de la provincia de Buenos Aires, en el interior el Frente para la Victoria compartió los votos con la Izquierda."- Por qué Cristina Fernandez no quiere competir con Florencio Randazzo: "Ella se cree un ser superior, no es igual a nadie. El constructor era Néstor Kirchner. Cristina en Diputados y el Senado tenía el bloque de una sola persona."AUDIO DE LA NOTA- Cristina Fernández está trabajando para Mauricio Macri: "Es dificil hablar de la falta de lógica ajena. A Cristina Fernandez no le encontras coherencia, cuando puso a Carlos Zannini , Aníbal Fernández, Jaime Durán Barba tuvo un regalo de la vida, la campaña de Macri la hizo Cristina Fernández, no Durán Barba."-"Cristina Fernández está quedando sola, los partidos del poder se disuelven cuando lo perdes, los que estaban por oportunismo se están yendo y los que estaban por convicción también se van."-"Ella se va como Menem, Menem se fue ganando y nunca más tuvo un voto."- Cristina es Menem en el 2003?: "Hace más ruido porque le quedaron pedazos de Izquierda."-"La grieta en el momento de hoy divide en resentidos y los desesperanzados, pero no encontras en ningún sector una conciencia de que el futuro será mejor, hay más miedo a la decadencia. Se nota en una sociedad que se va cayendo."