Julio Barbaro: "Si Mauricio Macri hubiera sido exitoso el espacio del medio se disolvería"

El dirigente peronista, Julio Barbaro, analiza la políticaESCUCHÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES-"Yo escuché a Martín Lousteau, fui al acto de Sergio Massa y Margarita Stolbizer y vi la entrevista a Cristina Fernández, se viene una etapa política en nuestra sociedad."-"Respecto al Tedeum es una realidad de la Iglesia, y Marcos Peña dice que no la va a discutir. Eso me pareció positivo. La crisis en Argentina está fuera de discusión."-"Martín Lousteau es importante, el radicalismo empieza a recuperar un discurso, es raro que se den estas diferencias cuando el radicalismo es aliado del Gobierno, se veía tomando distancia. Un radicalismo que llama la atención."- Acto de Sergio Massa: "Fue muy bien armado, y me llamó la atención la gente que quedó afuera. Hab&ia cute;a muchos intelectuales, equipo, Roberto y Marco Lavagna, De Mendiguren, Graciela Camaño, me pareció importante ver el equipo."-"Muy clara Margarita Stolbizer en sus respuestas."AUDIO DE LA NOTA-"Si Mauricio Macri hubiera sido exitoso el espacio del medio se disolvería, las enormes dificultades que presentó Macri en lo económico y tarifas hace que los que lo votaron no lo vuelvan a hacer y a Cristina no la votarán. La lógica indica que se fortalecerá Massa."-"El discurso de Cristina Fernández fue de izquierda. Ayer se rompió la polarización."- Reunión de Cristina Fernández con los cuatro amigos: "Cuando alguien tiene el 60 por ciento negativo está complicado. Cristina Fernández no va a competir con Florencio Randazzo, ella no es par de nadie. Cristina no intentó seducir votos, y eso implica la desaparición."