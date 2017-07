Laura Muñoz: "sigo sosteniendo que mi ex esposo era testaferro de Amado Boudou"

Laura Muñoz - Ex esposa de Alejandro Vandenbroele 25-05.mp3

La ex esposa de Alejandro Vandenbroele, Laura Muñoz, habló con #Majul910 sobre la causa que elevó a juicio oral contra Amado Boudou y Alejandro VanderbroeleALGUNAS FRASES DE LA NOTAMuñoz: "Es una noticia grata, es grata porque siempre que la justicia está trabajando es buena noticia para todos, lo debe ser también para los procesados si ellos se sienten que son inocentes, que la justicia sea eficaz, es bueno para todos"."Esto es una buena noticia para todos y me parece que es el comienzo del juicio"."Me gustaría que de ahora en más los tiempos de la justicia sean un poco más acorde a los tiempos de las personas".Acerca de cómo está ahora, de su situación y si tiene los mismos problemas que hace un tiempo:Mu ñoz: "Todos los problemas que tuve fueron todos nefastos y trato de no recordarlos a diario"."Agradezco que ya haya pasado esa situación"."Hoy en día lo que agradezco desde que tenemos un nuevo presidente es que me siento que tengo una seguridad que me cuida, que son personas idóneas en su trabajo, que están constantemente monitoreando mi vida para que yo pueda vivir tranquila, que no tenga inconvenientes, es como ir a Disneylandia y no te lo creés. Es lo que tendría que haber pasado desde un principio, una ciudadana común y vulgar que cuenta una verdad y la verdad está siendo investigada, deberían haberme protegido, cuidado, o por lo menos haberse tomado ese tiempo para mirar mi vida y que a mi no me pasen por arriba como me han tratado de pasar"."Ahora sentirme en esa situación de normalidad, donde me siento que estoy cuidada, que hay gente que e stá preocupada por que no me pasen estas adversidades me parece una cuestión maravillosa cuando tendría que haber sido la norma, pero por supuesto que lo agradezco muchísimo".Sobre si sigue sosteniendo que su ex esposo era testaferro de Amado Boudou:Muñoz: "Sí, por supuesto, es que los hechos no cambian según las circunstancias. La verdad es siempre la misma a través de los años y los hechos son siempre los mismos, lo que ocurrió, ya ocurrió, y todas las cosas que yo dije no eran percepciones, estaban basadas en un fundamento y tenían un sustento"."Hoy que la justicia ha investigado, eso está corroborado, sino no existiría este juicio oral"."Evidentemente las cosas que yo tenía tenían un fundamento fuerte atrás y que se vio en la investigación"."He traspasado 7 año s para llegar a esta situación"."Lo único que quiero es que la justicia sea eficaz, igual para todos pero doblemente más dura con los funcionarios públicos porque ellos son los que nos tienen que dar el ejemplo"."Hasta hace poco se miraba con ojos de admiración al corrupto, que se gastaba la plata de todos, que no trabajaba y tenía una vida fácil, la gente quería ser esa persona"."Me parece que hoy en día la justicia tiene la posibilidad de comenzar a cambiar estos valores en nuestra sociedad y es lo que a mi también me gustaría que suceda".ESCUCHÁ EL AUDIOMajul: "Alejandra fue una de las primeras denunciantes en la causa Ciccone"."Que tiempo después se comprobó que Boudou, quien negaba el vínculo con Vanderbroele, vivía en un departamento que alquilaba Vanderbroele".Acerca de su relaci& oacute;n con el padre de sus hijos:Muñoz: "Yo tengo una relación casi nula, él viene a cumplir las visitas cuando viene, no tenemos ningún tipo de diálogo, porque también yo tengo custodia en ese momento para evitar situaciones muy violentas que se generaban"."Él aparentemente sigue teniendo la vida de siempre, vive acá en el Country Vistalba, que es un country muy lindo que hay en Mendoza, es socio del Arena Maipú que es un spa y tiene esa vida holgada de tipo de mucho dinero y poco trabajo. Sin embargo todavía debe la deuda alimentaria de su hija, yo no logro en la justicia que esto se le devuelva a mi hija porque también la abogada de él es la mujer del intendente de Luján de Cuyo, donde yo vivo. El intendente es Omar De Marchi, del Pro, y la mujer es la defensor de Vanderbroele".