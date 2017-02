Los bancarios fijarán una fecha de paro en protesta contra el ministerio de Trabajo

El titular de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, aseguró que "seguramente" hoy el plenario de secretarios generales del sindicato "fijará fecha de un paro para esta semana o principios de la otra" a raíz de que el ministerio de Trabajo no homologa el acuerdo salarial alcanzado entre el gremio y las cámaras empresariales.



En declaraciones radiales, Palazzo confirmó que este mediodía se reúne el plenario de secretarios generales de la Bancaria y "seguramente hoy se fijará fecha para un paro esta semana o principios de la otra" porque "desde el 23 de noviembre tenemos un acuerdo en sede ministerial que no ha tenido homologación e inclusive tenemos un fallo favorable de la Cámara Nacional de Apelaciones del trabajo para que se cumpla".



"Es un acuerdo que consta del 19,5 por ciento más 4 por ciento para enero", explicó el dirigente sindical, quien consideró que "no es un acuerdo salarial que desmadre la economía ni mucho menos en un sector que ha ganado dinero y que ha prestado su conformidad a excepción de la cámara de bancos internacionales".



El plenario de secretarios generales de las 53 filiales bancarias deliberará hoy en la sede gremial de Sarmiento al 300, en la Capital Federal, tras las asambleas que se realizaron en las entidades bancarias el jueves y viernes último.



Las asambleas más numerosas se realizaron en las casas centrales de los Bancos de la Nación Argentina (BNA) y de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO), conducidas por el secretario general de la Bancaria, y en algunos distritos fueron acompañadas por movilizaciones de protesta, en una ratificación del "plan de acción" en rechazo del "incumplimiento del acuerdo" por parte de las patronales y "la decisión de Trabajo de no homologarlo".