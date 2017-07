Luis Gasulla: "El circulo familiar cree que a Ducler lo mataron."

Luis Gasulla - Periodista 02-06.mp3

El periodista Luis Gasulla habló con Luis Majul sobre la muerte del señor DuclerREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES DE LA NOTA-"A las 15hs en Corrientes y San Martín Aldo Ducler, ex financista de los Kirchner, se descompone, después de un intento de robo, que no le roban nada; pasa una ambulancia privada por el lugar lo atiende, llega una ambulancia del Same lo trasladan al Argerich y llega muerto."-"El hijo media hora después me llamó consternado, yo sabía que tenía amenazas, y el hijo se presentará en la comisaría para que le den información de lo ocurrido, además le pidió a la Secretaría de seguridad las cámaras del lugar. El circulo familiar cree que a Ducler lo mataron."-"Ducler denunció que pasó con los fondos de Santa Cruz, las negociaciones por YPF y los Esquenazi. También present&oac ute; un escrito donde ofrecía ser colaborador de la justicia, números de Bancos de Suiza y Estados Unidos, relacionados con el tema de los fondos de Santa Cruz, e YPF, mencionaba a Axel Kicillof, Julio De Vido, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Pedía protección para la familia."-"Al no estar los Kirchner en el poder muchos se animan a hablar, Ducler creía que los Medios estaban mal orientados, por eso quería aclarar. Menciona a Cafaro."-"Para él la estafa más grande Argentina es la venta de YPF."AUDIO DE LA NOTA-"El hijo es abogado, y sospecha de esto porque la última semana la estaban pasando mal, tenían amenazas telefónicas. Había hablado con Martinez de Giorgi pero no tuvo respuesta."-"Yo lo había visto con buena salud."-"El hijo me dijo que la información estaba b ajo su resguardo y fuera del país, después de lo ocurrido con Alberto Nisman la gente teme por su vida."Hugo Macchiavelli, columnista: "El parte oficial dice que Ducler se desvanece en la calle y la ambulancia del Same lo lleva al Argerich. Hay una versión de la policía que dice que fue asaltado."