Marcio Rezende: Odebrecht: "Brasil terminará sin Michel Temer"

El periodista brasilero, Marcio Rezende, habló en #Majul910 y se refirió sobre caso OderbrechtALGUNAS DE LAS FRASES MAS IMPORTANTESOperación Lava a Jato: "Admiro mucho tu trabajo. La operación Lava Jato surgió hace tres años, después hubo 30 más, es la primera, luego vinieron las otras operaciones. Lava a jato, se refiere al lavado rápido, el lavadero de autos. Esto es porque la primera investigación parte en una estación de servicio que luego llega al Gobierno. Es el lavado de dinero de cueveros."-"Los investigadores preguntaron e investigaron dentro de Brasil, pero no escavaron para ver cómo afectó a la Argentina y quiénes están involucrados."AUDIO DE LA NOTALuis Majul, conductor: "Es decir que llegará información en bruto que después se debe codificar para ver cuáles fueron los responsables."< br />Marcio Rezende, periodista brasilero: "Fueron 77 ejecutivos de Odebrecht que hicieron acuerdo, el presidente de la compañía estaba preso, los tipos van preguntando, lo que pasó con JBS, que grabó a Temer. De a poco se fueron y chequearon los datos."-"El foco de la investigación es Brasil, luego ejecutivos hablarán de negocios con Argentina, por ejemplo no van a decir le pague a Julio De Vido, sino a intermediarios."Luis Majul, conductor: "Se nombra a Manuel Vazquez, Ricardo Jaime, Jorge Rodriguez, y también se menciona a Julio De Vido, un gerente de IECSA, que era de Angelo Calcaterra."Marcio Rezende, periodista brasilero: "Los que vos mencionas son los datos que se escaparon, en el caso de IECSA se descubrió, la obra del soterramiento del Sarmiento, que era liderada por Odebrecht. IECSA lidera el consorcio porque el Banco dejó de dar dine ro a Odebrecht."-"Va a llegar la información del tema a Alejandra Gils Carbó."Luis Majul, conductor: "El Gobierno sospecha que filtrará la información como convenga."Marcio Rezende, periodista brasilero: "Es cierto."-"Acá la Corte convalida los pasos de Sergio Moro. Para luchar contra la corrupción hay que hacer todos los pasos como en Brasil y Argentina no lo tiene."-"Brasil terminará sin Michel Temer, con elecciones indirectas, el Congreso busca un hombre de consenso. En Argentina habrá problemas con Odebrecht porque hay una ausencia de legislación. Si la Justicia Argentina avanzara tendría mejor posición para hacer un acuerdo."Luis Majul, conductor: "Gils Carbó es poco confiable, no tendría que estar en su cargo."