Marco Aurelio García: "Contra Lula no hay pruebas, con esto se intenta ocultar otras cuestiones políticas"

Marco Aurelio García - Ex asesor del gobierno de Lula Da Silva 13-07.mp3

El ex asesor del gobierno de Lula Da Silva, Marco Aurelio García, habló con #Majul910 mirá lo que dijoREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"el juez Sergio Moro determino que Ignacion Lula Da Silva tenía que cumplir condena de 9 años y medio por delitos de corrupción"."Vamos a hablar con Marco Aurelio García".¿que esta pasando?- "Desde el principio el juez Moro hizo tareas incompatibles con su función"."Invocaron teorías muy rara del derecho".AUDIO DE LA NOTAMajul: Según la información que nosotros recibimos es el mismo empresario que dio las coimas a Lula Da Silva que admite esto.- "Ese señor que tiene esa delación, esta detenido hace mucho tiempo". "Recibió como premio una reducción su pena por esa declaración".Majul: acá la ex presidente Cristina Kirchner tiene el mismo discurso que Lula. Dice soy una perseguida política. Ella esta procesada es decir los fiscales y jueces encontraron semi prueba que la encuentra siendo jefa de una asociación ilícita. ¿qué piensa de esto?- "Sería una imprudencia y descortesía que yo opinara sobre la situación de Argentina, que no la conozco"."En contra de Lula no hay pruebas"." Si hay acusaciones contra la presidenta Cristina Kirchner tiene que apoyarse en hechos".