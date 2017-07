Marco Lavagna: "Los únicos que mostramos un camino alternativo somos nosotros"

Marco Lavagna - Diputado 26-05.mp3

El diputado del frente renovador Marco Lavagna, habló en #Majul910 de la presentacion de 1Pais.comLEE LA NOTA- Lanzamiento de 1País: "Nosotros ayer le dimos importancia al equipo técnico, las propuestas que tenemos, el programa económico que está en internet y lo pueden bajar. Queremos mostrar que hay otra forma de hacer política y no quedar condenados en la grieta, eso impide que discutamos cosas importante como bajar los precios."-"Para nosotros la forma de construcción política es mostrar un camino alternativo, mostrando soluciones concretas de cara al futuro."AUDIO DE LA NOTA- Cristina Fernández en C5N y Marcos Peña por otro lado: "Son dos caras de la misma moneda, porque no dicen como bajar los precios. Los únicos que mostramos un camino alternativo somos nosotros, puede no gustarte, pero puedo explicarle a cualquiera nuestros programa.&quo t;- Precios: "Si hay voluntad política se pueden bajar los precios, pero yo no veo que el Gobierno la tenga, quizás porque tiene un conflicto de intereses y negocios propios. Nosotros en la propuesta de bajemos los precios, la parte impositiva tiene una parte, pero también hay una libertad de competencia. Este Gobierno concentra la economía para muy pocos, en el medio tenemos la gente que no llega a fin de mes."- Hablan de bajar el IVA en algunos puntos, Roberto Lavagna lo intentó y no funcionó: "El objetivo en aquel momento era otro, no tenía un tema de inflación, querías promover el consumo. Sirvió para controlar las subas. La diferencia que tenes ahora es que tenes herramientas que antes no tenías, ahora está la factura electrónica, y tenes en nuestro programa un punto que es darle a los supermercados productos para competir."-& quot;No es un control de precios a lo Moreno, el Estado hace un esfuerzo en lo impositivo para que llegue a la gente."- Inflación: "A nosotros nos da la inflación 1.7 por ciento la primera quincena, es un nivel preocupante en el rubro de alimentos."