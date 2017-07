Margarita Stolbizer: "No descartemos que haya novedad de un pedido de desafuero para Máximo Kirchner"

Margarita Stolbizer - candidata a senadora por 1País 18-07.mp3

REPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTESSobre la detención de Víctor Manzanares: "La detención se da en el marco de un informe que le presenta la interventora que había puesto el juez, era una maniobra para burlar la justicia. Un movimiento había sido de los plazos fijos que se compraron dólares y se ponen en la caja de seguridad de Florencia Kirchner."-"Manzanares hizo que la gente pague los alquileres en las cuentas de Sancho, por eso el juez lo que hace es actuar y lo manda a detener. Era necesario una reacción de la Justicia."Luis Majul, conductor: "Para mí hay evidencias para que Cristina Fernández esté presa."Margarita Stolbizer, candidata a senadora por 1País: "El juez para que no se obstruya l a investigación detiene a Manzanares."AUDIO DE LA NOTA-"No descartemos que haya novedad de un pedido de desafuero para Máximo Kirchner, Cristina Fernández ya no tiene los bienes. El juez debe querer obtener alguna información."-"Desde hace rato que Máximo Kirchner es el que más responsabilidades tiene en los negocios de la familia."- Causa Los Sauces: "Los Sauces es la causa más sencilla, que más involucra a la familia Kirchner. Es una sociedad construida por Néstor Kirchner, Cristina Fernandez y Máximo Kirchner. No tuvo movimientos hasta que comienza a adquirir propiedades sin que se acredite el dinero, después de la muerte de Kirchner se canalizan ahí los contratos de Lázaro Baez y Cristobal López."- Situación de Julio De Vido: "Nuestra posición es apartarlo, que sea acorde a la Constituci&oac ute;n para que no sea en beneficio de algunos que prefieren hablar de De Vido y no de despidos, tarifa de los servicios o medicamentos. La Justicia lo tiene que meter preso."- Nuevos créditos Argenta- El descuento del Banco Provincia: "Lo de la tarjeta demostró el estado de necesidad que tiene la gente para comprar alimentos. Es una mala medida cuando se hace un día, una tarjeta, son decisiones muy electorales."-"Lo mismo el tema de la asignación, pero no hay que engañar a la gente, toman una deuda que deberán pagar, además se toma justo previo a la elección."-"Hacen lo mismo que hacían los anteriores, lo que criticaban la hacen sin verguenza."-"Nosotros jugamos a ganar y no estoy atornillada en ningún sillón."Luis Majul, conductor: "Es muy controvertido el Juez Bonadio."