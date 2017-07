Mario Blejer: "En grandes líneas la situación económica en la Argentina va mejorando"

Mario Blejer - ex presidente del Banco Central 01-06.mp3

El ex presidente del Banco Central, Mario Blejer, habló con Luis Majul en #Majul910 y se refirió a la situación económica en la ArgentinaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES-"También tenes un grupo que pregunta que preferis un falso consumo, o una economía en crecimiento?."Mario Blejer, ex presidente del Banco Central: "Yo creo que lo que dijo tiene un tinte político, no es objetivo y no está basado en los números, son posiciones políticas."-"En grandes líneas la situación económica en la Argentina va mejorando, porque no te olvides que en los últimos años se discutía cuánto iba a caer, y ahora discutimos cuánto va a crecer. La inflación igual se discute de otra manera."AUDIO COMPLETO DE LA NOTA- Cuando uno escucha a Marco Lavagna, o Axel Kicillof que está todo mal: "Y qué espera que le digan."Luis Majul, conductor: "Yo espero dirigentes honestos."Mario Blejer, ex presidente del Banco Central: "Se va a arrepentir porque los dirigentes tienen una agenda. Hay cosas que quedaron pendientes y no se corrigen como los déficit fiscales, el Gobierno entendió que no se pueden eliminar ciertos beneficios sociales sin crear problemas, esto es hasta que la economía crezca."-"Para la Argentina de largo plazo es un futuro promisorio pero para ello hay que hacer correcciones, no es posible que los servicios públicos no cuesten nada, en política alguna vez se paga el costo."-"En grandes líneas la economía va mejorando, pero no quiere decir que est&e acute; todo bien. Yo entiendo por qué el gobierno no baja el déficit, el empleo público creció mucho en los últimos años."-"Este Gobierno aumentó mucho el déficit."-"Yo creo que el endeudamiento en este momento no es peligroso, pero puede ser un problema. Parte del endeudamiento va a obra pública y eso es bueno."- Valor del dólar- Los lebacs: "Ahí alguien se va a quemar los dedos al final, en algún momento van a perder."-"Siempre me equivoco en el dólar, el Banco Central no está interviniendo, Argentina recibe más capital de lo que sale, eventualmente tendrá que haber una devaluación."- Consumo- Crecimiento: "El Consumo depende de la confianza que tiene el consumidor, la fuente de ingreso y el trabajo, yo lo que haría es dar confianza y tener u n plan más estructurado. Me parece que eso le falta."- Lo llaman del Gobierno para consultarlo?: "No, yo jugué para el otro equipo. Yo tenía expectativa que se iban a hacer cosas parecidas a este Gobierno si ganaba Daniel Scioli."