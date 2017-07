El Ministro de Transporte de la Nación, Guillermo Dietrich, conversó con Majul 910 sobre la visita oficial del presidente a China y Japón.





- Crisis en Brasil: "En Japón estamos Ricardo Buryaile, Francisco Cabrera, Luis Caputo, Juan José Aranguren y yo, está Emilio Monzó junto a Mauricio Macri. La gira es positiva. Estamos con el Primer Ministro de Japón"



-"En el tema de Brasil se sigue con atención, esperamos que salga de esa situación."



-"Nosotros estamos confiados que las oportunidades de Argentina son muchas y depende de nosotros. Uno se pregunta como perdimos tantos años con el mundo."



-"Hay muchos empresarios argentinos reunidos con empresarios de acá."



-"Si a Brasil le va bien, también a nosotros, pero no debemos anticiparnos en ese tema. Brasil el año pasado estuvo com plicado y nosotros de a poco estamos saliendo. Debemos preocuparnos por lo que controlamos nosotros, la empresa Alibaba que es el Mercado Libre de China confirmó que va a vender nuestro vinos. El problema que tendremos es si tenemos la capacidad para venderlos."



- Inversiones Chinas- Recuerdan las inversiones Chinas con los Kirchner: "La realidad es que los anuncios son reales. En el caso del Tren San Martín la obra empieza el año que viene. Firmamos un memorándum de entendimiento."



-"También hubo un buen trabajo de Gerardo Morales por ciertas cosas en Jujuy."



-"Hoy Luis Caputo firmó con el Banco de Fomento del Gobierno japones un acuerdo, un crédito que termina de cerrar el proceso para la compra de los frenos automáticos para los trenes del área metropolitana."



-"Argentina dio un paso enorme en el tema de la confianza, esto es ma gia? no."



- Todo lo que se firma se hará?: "Lo que ven en Argentina ahora es la transparencia en la contratación, Argentina antes tuvo un manejo ineficiente del dinero publico, por eso no había empresas japonesas. Todo eso cambio, Mauricio Macri dijo que se combatirá la corrupción y quiere transparencia."



- Dinero que se perdió en las obras viales: "Es difícil dar una cifra, pero Lázaro Baez en el 2003 no tenía empresas, para el 2007 era la empresa constructora más grande, por lo menos con Vialidad, en los años de Cristina Fernandez tuvo obras por 30 mil millones de pesos, la ruta 3 la tenía para hacerla en tres mil millones de pesos, nosotros la haremos por la mitad."



-"No sólo es la corrupción, sino la falta de competencia, hoy en cada licitación tenemos 30 oferentes. La ruta 19 ahora sale un 30 por ciento m enos."



