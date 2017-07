Rodolfo DOnofrio: Violento asalto Pensé que me mataban por un simple reloj

Rodolfo D'Onofrio - Presidente de River Plate 21-06.mp3

El Presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, habló con Luis Majul por el violento robo recibidoREPASÁ LAS MEJORES FRASES"Ayer viniendo de tomar un café, vengo caminando por Figueroa Alcorta al 3500, estoy por entrar al edificio, y desde atras me agarran del cuello, me tiran al piso; eran dos personas; dos más en dos motos; me amedrentan diciéndome sino te vamos a quemar; me sacan el reloj y se van con las motos"."Siempre cuando ocurren estas cosas, no sabés nunca si termina mal; si está drogado y te mata; no te dan tiempo; lo más terrible es que hace años que venimos con esto; esto no es ni este gobierno, ni el anterior, ni nadie; pero lo que me ocurrió pienso todos los días; la gente que sale a trabajar de noche, en lugares mucho más peligrosos. Cuando me hablan de la grieta...; los políticos tienen que solucionar los problemas; y entr e ellos, está la seguridad; en todos los lugares".AUDIO DE LA NOTA"Al ser presidente de River tiene más resonancia; pero cuando le ocurre a Pérez, Carlitos, Pedro; esto ocurre todos los días; agradezco la solidaridad de todo el mundo, pero me solidarizo con todos a los que les debe estar pasando todo el tiempo. De una vez por todas, que nos den seguridad".Respecto al campeonato de Boca Juniors, dijo: "Soy de los que creen que en el fútbol siempre hay un ganador, y al ganador hay que felicitarlo; hay que tener altura como dirigente de felicitar al rival de toda la vida; siempre tiene que haber respeto de las partes"."El problema tuvo que ver con AFA; no con una rivalidad de River y Boca; River tenia una posición distinta, pero nada más que eso; pero no hay una pelea; mis felicitaciones para el presidente de Boca, sus dirigentes, técnicos y jugadores, que han tenido el logro de un campeo nato muy largo; el que lo ganó es porque fue el mejor".