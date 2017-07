Rodolfo Santángelo: "Sabemos que el tipo de cambio pierde con la inflación"

Rodolfo Santángelo - Economista 10-07.mp3

La economista, Rodolfo Santángelo, habló con Luis Majul, mirá lo que dijo respecto al dólarREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Lo más ridículo del dólar fue dejarlo caer en abril, y encima por un mal motivo, que vendía el Gobierno. 17 pesos es más normal, lo que molesta es la velocidad con que se movió. Es el régimen de flotación cambiaria. Yo creo que el tipo de cambio no entra en algo loco."-"Sabemos que el tipo de cambio pierde con la inflación, la inflación de este año estará en 22 por ciento. El Estado se endeuda en dólares y financia en pesos."-"La inflación núcleo, que es el 70 por ciento de la canasta, está demostrando que no baja del 1.5 por ciento mensual. Los precios regulados como la luz, el gas, los colegios, o los estacionales como las verduras suben se cerca al 2 po r ciento."AUDIO DE LA NOTA-"Me preocupa poco que la meta de la inflación no sea del 17 por ciento como decía el Banco Central, me preocupa que el año que viene crean que será de un 12 por ciento, cuando no pueden bajar la inflación núcleo de 1.5 por ciento."-"Me preocupa la velocidad del endeudamiento, no el nivel. Hay deuda en el Banco Central, con las lebacs. El déficit y los intereses me preocupan."-"La economía está recuperando la caída del año pasado."- Reforma tributaria: "El 10 de diciembre del 2015 había una herencia de récord de impuesto y de déficit, la reforma tributaria debe hacerse con una reforma en el sector publico. Argentina no está en condiciones de bajar impuestos, si haces una reforma tributaria para subir a algunos y bajarles a otros puede funcionar."Natalia Donat o, columnista: "Se espera con tantas ansias la reforma que va a decepcionar a muchos."