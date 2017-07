Sergio Berensztein: "Argentina gasta mucho desde el Estado y es incapaz de dar seguridad a los ciudadanos, ni terminar con la pobreza."

Sergio Berensztein - Analista político 08-06.mp3

El analista político, Sergio Berensztein, hablócon Luis Majul sobre la inseguridad que se vive y la pobrezaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Candidatura de Florencio Randazzo: "Primero quiero decir que Argentina gasta mucho desde el Estado y es incapaz de dar seguridad a los ciudadanos, ni terminar con la pobreza."-"El Estado no hace lo que tiene que hacer, pero lo usan para financiarse y hacer negocios."-"Las PASO siempre fracasaron, y no sirvieron para ordenar el sistema político. Son campañas electorales que no resuelven las internas, esto excede al Peronismo, el Gobierno no quiere interna, lo vemos a Martin Lousteau fuera de Cambiemos, la política funciona muy mal. Faltan 20 días y no hay acuerdos."AUDIO DE LA NOTA- Polarización entre Cristina Fernández y Mauricio Macri: "Si tuviéramos dos partidos y discutieran políticas publicas, no me preoc uparía. Hoy se vota en Reino Unido, se pelean, pasan la elección y trabajan en conjunto. El problema en Argentina es que no hay debate de política pública de verdad, se discute el poder personal entre Macri y Cristina, el que llega al poder se cree que puede hacerlo solo."Claudio Rico, humorista: Imitación de Alejandro FantinoSergio Berensztein, analista político: Simulan si fueran las elecciones hoy en la provincia de Buenos Aires, Gladys Gonzalez, Cristina Fernández, Florencio Randazzo, Sergio Massa y Margarita Stolbizer, la Izquierda: "La fragmentación siempre favorece al Oficialismo, se hace política desde el Gobierno. Cuando Marcos Peña discute listas lo hace en la Casa de Gobierno, no lo hace en la sede de Cambiemos, porque no tiene, pero tampoco en la sede del Pro. Se hace política partidaria dentro de la sede nacional. El Gobierno necesita la fragmentaci&oacu te;n."-"El Gobierno puede ganar, suponiendo que la economía suba de a poco y que el Gobierno sigue haciendo campaña con la corrupción kirchnerista y la obra pública."-"Mi libro lo presento en la Bolsa de Comercio el jueves 15."