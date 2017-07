Sergio Massa: "La ley del arrepentido es de mi autoría"

Sergio Massa - Precandidato a Senador Nacional por el frente "1 País" 28-06.mp3

El Precandidato a Senador Nacional por el frente "1 País", Sergio Massa, habló con Luis Majul, mirá lo que dijo

"No tomamos la definición de la construcción de un país con Margarita (Stolbizer) y el equipo en función de otros candidatos; la tomamos en función de dar a la Argentina una alternativa política que esté parada por arriba de la grieta".Acerca de la estrategia electoral del Gobierno:"La idea de discutir el pasado para tapar el presente le sirve al Gobierno, porque la economía no arranca, la inseguridad sigue golpeando todos los días la mayoría de los distritos de la Provincia de Buenos Aires y Capital Federal. Hay que discutir el bolsillo, la seguridad, el futuro del país. Y como no aparece, se busca tapar el present e con el pasado".Con respecto a los aumentos y tarifazos:"No es que aumentó sólo el kilovatio de luz, a la par el Estado aumentó el impuesto que cobra a la gente por la luz; no aumentó sólo la nafta, a la par aumentó el impuesto que la gente le paga al Estado por la nafta. Hay que discutir cómo bajar los precios, el piso de la canasta de un hogar, mejorar la prevención de seguridad".En relación a la ley del arrepentido en Argentina:"La ley del arrepentido vigente en Argentina es de mi autoría. En paralelo, esperamos que se aprueben las modificaciones. La ley de extinción de dominio también es de mi autoría. La ley de responsabilidad penal empresaria plantea que la Argentina necesita funcionarios y empresarios presos por corrupción. Hay que aumentar la pena del cohecho".En referencia a la ley para bajar precios:"El presupuesto nacional tiene 22 mil millones de pesos. (...) Los alimentos en la canasta básica representan gran parte del consumo, hay que quitarles el IVA".A propósito de la actualidad económica en el país:"La inflación del 2016 fue de las más altas de los últimos 10 años. Para un jubilado, un medicamento para la presión, le aumentó 140%. El aumento de un paquete de fideos tiene un 70% en un año. (...) Planteamos que las tarifas tenían que aumentar a la par de los salarios, esa era la diferencia. El déficit creció más que otros años, en dinero y en porcentaje". Destaca a su equipo económico formado por Aldo Pignanelli, Marcos Lavagna, Jose Ignacio De Mendiguren.Sobre la justificación de Luis Caputo de tomar deuda para pagar deudas heredadas:"Má ;s allá de la deuda que dejó el Gobierno anterior, cuando se mira el último año y medio de Gobierno en materia económica, sólo se ve aumento de déficit, de la inflación y del desempleo, sobre la base de un programa económico basado en política financiera. El mensaje es simple: cuando se ve que el Banco Central paga 16,5% de tasa, se le dice a la sociedad que, en lugar de ponerse a trabajar, ponga la plata en la timba".Acerca del rechazo de aumento de las dietas en Diputados y el canje de viajes que denunció Nicolás Massot:"Dicen que tomamos $400.000 pero ellos hicieron canje por $29.400.000. Lo importante es que nos hablan de grieta pero los diputados de Cristina y de Cambiemos se juntaron para acordar el aumento de la dieta".