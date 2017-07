Silvia Lospennato: "Los delitos de corrupción en la Argentina tiene un proceso d 20 años; una vida para llegar a la justicia"

Silvia Lospennato - Diputada nacional Cambiemos 25-07.mp3

Silvia Lospennato - Diputada nacional Cambiemos habló con Luis Majul sobre la justicia y los delitos de corrupción, repasá la notaREPASA LAS FRASESLa expulsión de Julio de Vido de la cámara de diputados. Una lectura es que el gobierno se quedará con la bandera de la lucha contra la corrupción y a favor de la moral en época de elecciones. Otra es que Cambiemos presenta un proyecto de ley en el que pierde. La tercera opción es analizar qué hará cada uno con el pedido de expulsión de De Vido. En comunicación con Silvia Lospennato, diputada nacional por Provincia de Buenos Aires e integrante de Cambiemos:"Cada vez que hacemos una propuesta con nuestra minoría, sabemos que tenemos que conseguir un amplio consenso. En este caso, más, porque requiere de dos tercios de la cámara. La pregunta es si resignarnos y no pelear porque no tenemos el número, o tratar de pelear, poner a la sociedad de nuestro lado y convencer al resto de la política". "Cuando hace quince días tratamos el proyecto para darle responsabilidad penal a las personas jurídicas, para que los empresarios puedan ser penados por corrupción, fuimos al recinto sin tener ningún otro voto asegurado más que nuestro tercio, y sin embargo conseguimos la ley porque le explicamos a la sociedad por qué era necesaria esta ley". "Fuimos con un dictamen conseguido con el número mínimo y salimos con una ley". "Este caso es similar, hay que poner de cara a la sociedad quién defiende y quién no a De Vido". "La sociedad va a poder ver uno por uno en qué lugar están sus diputados nacionales".AUDIO DE LA NOTASobre si se debe a la lentitud de la justicia y un intento de reemplazar al Congreso:"Si la justicia hubiera actuado en su momento (De Vido tiene causas hace más de diez años), es muy difícil que hubiera sido candidato y no lo tendríamos sentado en una banca. Pero los delitos de corrupción en Argentina tienen un promedio de 20 años. Eso es sinónimo de impunidad. La justicia tiene que dar una respuesta a los ciudadanos en materia de corrupción". "Lo que haremos mañana no tiene que ver con una causa penal, es una valoración política sobre quienes integran la cámara de diputados". "Creemos que De Vido le hace un daño a la cámara de diputados". "Coincido con lo que dijo Margarita Stolbizer acerca de que la política tiene que aprender a auto-depurarse".Sobre las alternativas que pueden resultar en la votación de mañana:"Para abstenerse, la cámara tiene que autorizar la abstención y creemos que mañana no se debe autorizar la abstención. Los votos deben ser por defender o expulsar a De Vido". "El argumento de la izquierda no resiste el más mínimo análisis constitucional". "La izquierda tiene que dejar de excusarse y decir de qué lado está frente a la corrupción". "El Movimiento Evita me sorprende, porque cuando hubo que votar el allanamiento de De Vido, se retiraron del recinto sin votar (liderado por el Chino Navarro y que apoya Florencio Randazzo)". "Se escindieron del FpV cuando votó para que no se allanara a De Vido para no convalidar su posición. Y ahora se quedarán en el recinto a votar por De Vido. Hay que preguntarse a quién protegen en este cambio de posición, si sus intereses o algunos negocios difíciles de explicar".Sobre sus antecedentes políticos:"Vengo del PRO. Fui durante 4 años Subsecretaria del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires con Emilio Monzó. Tuve a cargo la cuenca Matanza Riachuelo un tiempo".Noriega: El oficialismo trata de forzar a dos posiciones: o se defiende o se expulsa a De Vido.Majul pregunta por la lectura política si pierde Cambiemos y el Frente Renovador:Noriega: Hay dos lecturas. Una, que el oficialismo no tiene suficiente peso como para imponer una medida, y la otra, forzar al bloque kirchnerista a defender a una persona con fuertes sospechas de corrupción.