"Szpolski dijo: yo me ofrezco a ser el mejor testaferro de Néstor Kirchner"

Yo publiqué mi libro sobre los Medios en la época de Cristina Fernández en el 2015."-"Cuando se empieza a desintegrar el grupo de Sergio Szpolski, entonces transfieren medios a diferentes personas, a Mariano Martinez Rojas se le da Radio América, Tiempo Argentino y CN23, Argentino y Volterix a Cristobal López. Martinez Rojas no venía de los Medios, pero se relacionaba con temas del espectáculo."-"Un sobrino de Gerardo Werthein le acerca a Martinez Rojas a Szpolski. Rojas ya estaba en la mafia de los containers, por ese tema tiene el pedido de captura. Martinez Rojas no tiene pedido de captura por vaciar Tiempo Argentino y Radio América."-"Julio Barbaro dijo que Szpolski se ofreció ser testa ferro de Néstor Kirchner en los medios. Pepe Albistur manejaba la publicidad oficial."-"Martinez Rojas vendía autos que no eran de él."-"Yo creo que Martinez Rojas dice la verdad, que Cristina Fernandez manejaba los Medios, Cristobal López metió socios, C5N, Radio 10."