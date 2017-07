Victor Blanco: "Creo que este Gobierno está haciendo las cosas bien."

La idea es que los clubes empiecen a ordenarse en el sector económico, hay clubes que descienden y ordenaron sus cuentas y otros que están en Primera y tienen deuda."



-"El club que no debe nada incorpora los jugadores que quiere. Los que adeudan van a tener que dejar en la AFA un 30 por ciento de la cuota de televisación por dos jugadores. Los que tienen deuda no pueden incorporar más de cuatro jugadores."



-"Siempre hablamos de la deuda con la AFA. Los clubes tendrán que tener a los jugadores al día."



-"Se le debe 800 millones a la AFA."



-"Esto lo aprobó el comité ejecutivo."



Racing: "El Sporting de Lisboa quiere a Acuña. Hoy me junto con el director técnico para ver los refuerzos. Está avanzado lo de Martín Ojeda."



-"La idea es jugar un sólo clásico, después veremos si se pagará un plus para la televisación."



- FIFA quiere butacas para los estadios: "Esto tiene que venir acompañado de un fondo subsidiario, a pagar a 20 años, para dejar a los estadios como están en el resto del mundo."



-"Si se paga un plus seguramente se jugarán los dos clásicos."



-Cómo ve el país: "Yo soy español, soy apolítico. Respecto al Gobierno anterior nosotros salimos campeones y fuimos a la Casa de Gobierno, ojala nos pasa de nuevo y vayamos a ver a Mauricio Macri."



-"Creo que este Gobierno está haciendo las cosas bien."

