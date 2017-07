Waldo Wolff: "A mí me apretó el Juez Rafecas"

Waldo Wolff - diputado 31-05.mp3

El Diputado, Waldo Wolff, habló con Luis Majul sobre el apriete que recibió por parte de el Juez RafecasREPASÁ LAS MEJORES FRASES"El caso Alberto Nisman vuelve a salir, se habla del asesinato del fiscal por varios datos. Y el otro tema tiene que ver con el memorándum de entendimiento que responsabiliza a Cristina Fernández."-"Ayer en TN pusieron un audio de Luis D' Elia y otro dirigente. Ahí se dice que el memorándum fue idea de Irán."Waldo Wolff, diputado: "En la causa de la muerte de Nisman, después de que intentaron que no pase al fuero Federal, la Corte Suprema decidió que se pase porque la muerte se debía a su investigación."-"El Juzgado Federal pidió una pericia que quedó confirmado que habrían intervenido terceras personas en la escena de la muere del fiscal."-" Ayer apareció un papel que muestra que en el 2008 Irán le pidió a la Argentina por un miembro de Cancillería la firma del memorándum. Se puede escuchar en el audio de Luis D' Elia. El Canciller de aquel entonces miente, y fue a pedido de Irán."AUDIO DE LA NOTA-"Esto fue un escándalo más de los que estamos acostumbrados."- Deterioro del sistema judicial- Freiler protegido, presión de Cristina Fernández, Rodolfo Taihade. Cuestionamiento a Rafecas: "Me preocupa y padezco el deterioro. Rafecas tergiverso documentación para incriminar a Nisman, además me amenazó desde su teléfono. Él reconoció que me llamó y firma que me habló en términos difíciles. Yo lo denuncié a Rafecas, los sobreseyó Casanello y Delgado no apeló. A mí me apretó el Juez Rafecas."-"Frei ler no puede justificar su patrimonio, pero te puede juzgar por no pagar impuestos a vos."Majul sostiene que Freiler debe impuestos y a la AFIP.