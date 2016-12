Malas noticias para River: Gallardo tendrá que rearmar el equipo

El defensor y subcapitán de River Plate, Jonatan Maidana, volvió a trabajar de manera diferenciada en el predio del club "millonario" en Ezeiza y no jugaría ante Huracán el domingo próximo en el Monumental -desde las 17- por la fecha 11ra. del campeonato de Primera División.



Maidana, quien sufrió un desgarro en el bíceps femoral de la pierna derecha hace 26 días ante Unión por los cuartos de final de la Copa Argentina, sería reservado para enfrentar a Gimnasia y Esgrima La Plata el jueves 1 de diciembre, en una de las semifinales de ese torneo.



De ausentarse ante el "Globo", sería el cuarto partido consecutivo de River sin Maidana, quien hasta la lesión que sufrió en Mar del Plata a los 10 minutos del segundo tiempo había tenido asistencia perfecta en el semestre.



Las variantes que maneja el entrenador Marcelo Gallardo para armar la defensa es continuar con la dupla que perdió ante Newell´s, Lucas Martínez Quarta y Arturo Mina, o aprovechar el regreso de Leonardo Ponzio (estaba suspendido) y ubicarlo de segundo marcador central.



Luego de la lesión, frente a Arsenal, el jugador elegido para reemplazar a Maidana fue Gonzalo Montiel, quien no jugó bien y terminó expulsado. Luego jugó Ponzio ante Estudiantes y el domingo pasado debutó Martínez Quarta.



De un modo u otro, la preocupación de Gallardo es que sin Maidana el equipo perdió seguridad defensiva y no pudo ganar frente a Arsenal (2-2), Estudiantes (1-1) ni Newell´s (0-1).



Maidana, quien había recibido el alta médica la semana pasada e iba a ser tenido en cuenta para viajar a Rosario, sintió molestias antes de la práctica de fútbol del viernes pasado y fue descartado por Gallardo, quien dijo que no lo iba a arriesgar.



En otro orden de cosas, el "Muñeco" ya tiene decidido poner a Rodrigo Mora de titular por primera vez en el semestre, en lugar del suspendido Andrés D´Alessandro, que llegó a la quinta amarilla frente a Newell´s en Rosario.



Hasta el momento, el delantero uruguayo, que primero había perdido el puesto en la pretemporada con Sebastián Drisussi, y que luego estuvo ausente en cinco partidos por una pubialgia, tuvo sus mejores rendimientos jugando de volante externo por la derecha.



Asimismo, Gallardo evaluará la posibilidad de cuidar a algunos jugadores de cara al partido ante Gimnasia, que es trascendental porque River está a dos triunfos de conseguir un lugar en la Copa Libertadores de 2017, si gana la Copa Argentina.



En la práctica de hoy, el entrenador dispuso que los jugadores hicieran una entrada en calor y ejercicios físico-técnicos. Después, divididos en dos grupos, realizaron movimientos tácticos con la pelota.



Además de Maidana, también realizó trabajos diferenciados el delantero Iván Alonso.



En tratamiento de rehabilitación continúan Luciano Lollo y el volante sanjuanino Zacarías Morán Correa, y en reposo sigue el defensor Milton Casco.



River recibirá a Huracán el domingo a las 17 en el estadio Monumental, por la fecha 11ra. del torneo de Primera División, con arbitraje de Fernando Rapallini.