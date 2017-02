Malcorra: "Trump ha descolocado al mundo, no solo a la Argentina"

La canciller Susana Malcorra sostuvo que la asunción de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos "ha descolocado al mundo, no solo a la Argentina" e instó a "ser cuidadosos con el uso de las palabras y gestos" para encaminar el vínculo entre el país y la región con la nación norteamericana porque "cerrarse no es buena salida".



Argentina "necesita proyectarse al mundo" porque "aislada no funcionó" y abogó por un mundo multipolar. Tenemos en cuenta la reacción en cascada que provoca la llegada de Trump, pero seguimos privilegiando un mundo multipolar", apuntó en una entrevista publicada hoy por el diario español El País.



"Por eso apostamos ahora aún más por Europa, por el avance del vínculo de la UE con el Mercosur. También queremos reforzar vínculos en Asia y África", agregó.



Trump "ha descolocado al mundo, no solo a la Argentina", dijo Malcorra al responder sobre la suspensión temporal del cupo de importación de limones argentinos a Estados Unidos impuesta por el mandatario estadounidense apenas asumió el cargo, en enero pasado.



En este sentido, admitió que "las señales generan preocupación", pero pidió evitar el "dramatismo" y aseguró que "no" cree que "Trump quiera destruir los vínculos".



"Creo que él tiene una mirada desde adentro de EEUU. Quizás el ejercicio de presidir EEUU y conectarse con el mundo le agregue otra perspectiva", consideró la canciller.



Respecto de la relación de la región con EEUU y y en particular sobre la situación de México y la eventual construcción de un muro en la frontera con la nación norteamericana, la canciller dijo que Argentina "tiene que hacer las cosas en función de lo que sus socios le pidan que haga".



"México está teniendo diálogo con EEUU. Están intentando abrir conversaciones. Mientras tanto nos han pedido que estemos atentos pero con prudencia. El propio Papa dijo que hay que darle un tiempo a Trump. Si uno se apresura demasiado a subir las apuestas, los caminos se apartan. Hemos transmitido preocupación, pero México está buscando un camino de acercamiento", explicó.



En el mismo sentido, Malcorra pidió "ser cuidadosos con el uso de las palabras y gestos" y "evitar una escalada para no matar la oportunidad de resolver el problema".