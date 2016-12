Malísimas noticias para River Plate

El defensor de River Plate Milton Casco padece una lesión parcial en el tendón de Aquiles, según los resultados de los estudios que se realizó este lunes, y de esa manera se perderá el choque del próximo sábado ante el líder del torneo de Primera División de fútbol, Estudiantes de La Plata.

Casco sufrió una molestia en el empate ante Arsenal de Sarandí por la octava fecha que motivó su reemplazo, se retiró optimista de la clínica Rossi, donde se realizó los estudios, pero el parte médico dio el diagnóstico que lo marginará del primer equipo por dos semanas al menos.

"Espero poder jugar ante Estudiantes, tengo una inflamación en el tendón de Aquiles y hoy no sentí tanto dolor como el domingo. Ojalá que con un tratamiento se pueda desinflamar para poder jugar el sábado", señaló Casco en su salida de la clínica, pero el resultado determina otro panorama para el ex defensor de Newell's Old Boys.

De esta manera, Casco se sumó a una larga de lista de lesionados en River que significan un verdadero rompecabezas para el entrenador Marcelo Gallardo de cara al próximo compromiso ante el puntero del campeonato, Estudiantes La Plata, por la novena jornada, donde no contará con el central Gonzalo Montiel por expulsión.

El reemplazante de Casco, el juvenil Luis Olivera, también se retiró con malas noticias de la clínica porque padece una distensión en el sóleo derecho.

En el estadio Monumental, otros cinco futbolistas trabajaron de manera diferenciada: Luciano Lollo (recuperación de la fractura en el quinto metatarsiano del pie izquierdo), Zacarías Morán Correa (de divisiones juveniles con rotura de ligamentos), Gonzalo Martínez (fuerte contractura en el aductor izquierdo), Iván Rossi (esguince tobillo derecho grado dos) y Jonatan Maidana (desgarro bíceps femoral derecho).

Por su parte, los volantes Ignacio Fernández (lumbagia) y Andrés D'Alessandro (distensión en isquiotibial izquierdo) mejoraron de sus respectivas lesiones y estarían en óptimas condiciones para el partido del sábado ante Estudiantes.

River Plate, que reúne 15 puntos en el torneo local, retornará mañana a los entrenamientos en horario matutino en el predio de Ezeiza y durante el transcurso del día confirmará el horario para a Estudiantes (en la cancha de Huracán por los recitales de la banda Guns N' Roses en el Monumental) el próximo sábado.