Manchester: rebajaron a "grave" la alerta y el lunes retirarán a los militares

El Reino Unido ha rebajado de "crítico", el más alto, a "grave" el nivel de alerta terrorista en el Reino Unido y los militares se retirarán de las calles "a partir del lunes", informó hoy la primera ministra, Theresa May.



May precisó que el Centro Conjunto de Análisis de Terrorismo (JTAC, en inglés) ha recomendado la rebaja de "crítico", nivel que se impuso tras el ataque en Manchester y que implica que un atentado es inminente, a "grave", que significa que hay probabilidad de ataque -de una escala total de cinco-.



La jefa del Gobierno en funciones indicó que los militares que se desplegaron para asistir a la policía en sus labores de seguridad en el estado de máxima alerta se retirarán de las calles "a partir del lunes".



Aunque el nivel de amenaza ha bajado, a raíz del progreso en la investigación del atentado del pasado lunes en Manchester, la líder conservadora ha instado a la población a "permanecer alerta".



May presidió en Londres una reunión del comité de emergencia Cobra, que reúne a ministros y miembros de las fuerzas de seguridad, al regresar de la cumbre del G7 en Taormina (Italia), que dejó ayer, antes de lo previsto, para atender la situación en su país.



En esta reunión, los mandos policiales la han informado de los avances en la investigación sobre la presunta red de apoyo con la que contó el terrorista suicida Salman Abedi, británico de origen libio de 22 años, que el lunes detonó un explosivo de fabricación casera en el Manchester Arena a la salida de un concierto para jóvenes, que causo 22 muertos y 64 heridos.



El comisario jefe de la Policía del Gran Manchester, Ian Hopkins, dijo ayer que los agentes han hecho "enormes progresos" e incautado "objetos significativos" en la investigación del atentado, si bien se prevén más detenciones y siguen abiertas varias líneas de investigación.



La Policía británica interroga a once sospechosos -entre ellos Ismail Abedi, hermano del autor-, tras haber detenido a otros dos hombres de 20 y 22 años, respectivamente, la pasada madrugada.



Además de los detenidos en el Reino Unido, en Libia han sido arrestados otro hermano de Abedi, Hashim, de 20 años, y el padre, Ramadán Abedi.



La Policía mantiene desalojada hoy una parte de la zona de Moss Side en Manchester, mientras lleva a cabo varios registros en el área.