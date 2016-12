Maradona bancó a Del Potro y dio un buen consejo a los argentinos

Diego Maradona, instalado en el Zagreb Arena una hora antes del inicio de la serie con Croacia, derrochó optimismo antes de la final de la Copa Davis, al asegurar que llegó al país europeo para "ver ganar a la Argentina" por primera vez el torneo después de perder cuatro finales en 1981, 2006, 2008 y 2011.



"Ésta es la nuestra. Me voy a quedar los tres días hasta que pique la última pelotita", garantizó el ex capitán y DT del seleccionado nacional en diálogo con los enviados argentinos.



Maradona opinó que para el tenis argentino "estar en la quinta final de una (Copa) Davis es un mérito inmenso", al tiempo que aconsejó a sus compatriotas "disfrutar" de la oportunidad "cualquiera sea el resultado".



"Nosotros somos ganadores, por supuesto que si estamos acá la vamos a querer ganar, pero estar en la quinta final de la Davis es un mérito inmenso, algo maravilloso que por suerte me toca volver a vivir", comentó al ingresar al estadio, donde se alojó en un palco con una bandera "albiceleste" con la siguiente leyenda: "Argentina acá estamos, familia Maradona".



Diego imaginó un clima favorable para el equipo de Daniel Orsanic, diferente a lo que sucedió en Rusia cuando también presenció la final perdida en 2006. "Es una alegría estar acá viendo entrar a tantos compatriotas al estadio y encontrarme con todos ellos, que seguramente van a bramar cuando empiece el partido", afirmó.



El astro campeón del mundo en México 1986 llegó por la noche a Croacia y no pudo tomar contacto con el equipo argentino, algo que consideró "respetable" por la necesidad de descanso en el día previo al inicio de la serie. "Me hubiera gustado poder saludar antes a los muchachos, pero ya está, es entendible", aceptó.



Consultado por las claves de la final, en su condición de fanático de tenis, Maradona admitió que Juan Martín Del Potro, primer singlista argentino, "tiene una gran responsabilidad y debe saber que tiene que llevar la bandera del equipo, aunque tampoco hay que hacerlo culpable de todo lo malo que pueda pasar porque esto es un equipo".