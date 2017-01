Maradona escupió para todos lados y pidió la cabeza de Marchi

El astro Diego Maradona cargó duramente contra los dirigentes del fútbol argentino al reclamar un futuro "transparente" y advertir que llegó a FIFA "para limpiar la AFA", además de pedir la cabeza de Sergio Marchi, secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA).

"Yo llegué a FIFA para limpiar la AFA. Y lo voy a hacer. Si tengo que pisar cabezas, lo haré. No voy a perdonar a nadie", afirmó Maradona, luego de haber vivido días intensos en la gala del fútbol mundial en Zurich, donde entregó el premio al mejor entrenador del 2016, ganado por Claudio Ranieri (Leicester).

En una extensa entrevista brindada al programa "La Oral Deportiva" de Radio Rivadavia anticipó que le dijo a Gianni Infantino, presidente de FIFA, que los miembros de la Comisión Normalizadora se van para lograr una AFA "transparente".

"Yo ya le dije a Gianni que los de la Comisión Normalizadora Se van. De la misma forma que queremos una FIFA transparente, queremos lo mismo para la AFA. Infantino quiere que yo dé el último martillazo", sostuvo.

"En la AFA quiero gente honesta y que no haya robado. Ya me reuní con (Claudio) ´Chiqui´ Tapia y también lo iba a hacer con Daniel Angelici, pero finalmente no se concretó la reunión", detalló dándole su apoyo tácito a una posible candidatura del presidente de Barracas Central.

"Necesitamos un hombre con nobleza, dignidad y que no quiera hacerse rico con la pelota. Basta de robar", opinó.

Consultado sobre su función dentro de FIFA, Maradona indicó que de momento será "embajador en el mundo, sobre todo en Sudamérica y Centroamérica".

"Lo digo sin soberbia: el fútbol me necesita", agregó Maradona, que reveló que quiere ser "la voz de los jugadores y federaciones que no pueden hablar o los que no los llaman".

Contra Marchi y Bilardo

También se refirió a la situación de los futbolistas que juegan en nuestro país, en virtud de las deudas que los clubes mantienen con ellos.

"Se viene un cambio en Agremiados que va a ser muy fuerte. Lo garantizo. Marchi está desde Grondona... y Grondona se murió. No quiero que Marchi se muera, pero quiero que se vaya", acotó con dureza.

Y siguió con el tema: "Queremos caras nuevas que nos defiendan y digan: Si no me pagás, como a todo obrero, yo no corro atrás de una pelota . En el fútbol nos conocemos todos... Marchi: basta".

Otro que cayó en sus críticas fue el entrenador campeón del mundo en 1986 con la Selección argentina Carlos Salvador Bilardo, quien además lo entrenó en el Sevilla de España en la década del ´90.

"Lo de Bilardo es pasado. Ya no creo en Bilardo y no voy a pedirle ningún consejo. Mientras esté yo, Bilardo no entra nunca más", sentenció.

Asimismo, siempre como voz autorizada, habló sobre la actualidad del conjunto albiceleste y confió tener una buena relación con Edgardo Bauza, el entrenador.

"Si nosotros queremos a nuestra bandera, no hablemos más de que no vamos a clasificar: tengamos fe. El equipo no está mal. Messi tiene que ser el dueño del partido, pero cuando tiene que descansar... que trabajen los demás", continuó.

"Tengo una relación bárbara con Bauza desde el Mundial del 90 y lo quiero muchísimo. En el 90 Bauza era el primero en entrenar y sacrificarse. Hablaba y no era convocado... ¿Cómo no le voy a dar una mano?", completó.

En ese sentido, el que cayó en la volteada nuevamente fue el el delantero del Inter de Italia Mauro Icardi: "Antes de convocarlo, lo convoco al ´Indio´ Bazán Vera. Me gusta mucho Lucas Pratto, prefiero dejar lejos a Icardi, que sea el séptimo delantero, en vez del cuarto".