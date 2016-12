Maradona y Verón se desubicaron en pleno partido por la paz

Donde vaya, Diego Maradona es noticia. Aunque sea un partido por la paz, el ex astro mundial siempre deja tela para cortar.

Esta vez fue por un entredicho que mantuvo con el actual presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón. Es que hace unos meses, Maradona disparó contra el dirigente: "Verón me traicionó. Ahora se hace el dirigente. No quiero saber nada con él ni con el padre".

Por su parte, la "Brujita" no se quedó callado y aseguró que lo que dijo Maradona le parecía "poco serio". "Hace referencia a los códigos del fútbol, pero quedan a un lado. Cuando hay problemas, a mí me gusta hablarlos cara a cara", agregó en aquella oportunidad.

Hoy se volvieron a ver, pero no de la mejor manera. Al finalizar la primera parte, Diego se acercó a saludar a Verón porque le había cometido una falta minutos antes; sin embargo, el presidente del "Pincha" no le devolvió el saludo. Esto enfureció a Maradona, que llegó a agarrar del brazo al ex número 11 del club platense.

"Yo no te boludeo, te lo digo en la cara, boludo", le dijo Maradona a Verón. ¿Fin de la historia?

Maradona Verón