Marcelo Gallardo tiró la bomba: "Voy a tomarme unos días para pensar"

Horas después de la obtención de la Copa Argentina y el pasaje a la Copa Libertadores, el entrenador de River Marcelo Gallardo no pudo confirmar su permanencia en el cargo, al asegurar que se tomará "unos días para reflexionar", aunque aclaró que tiene "un gran compromiso con los dirigentes".



"Voy a tomarme unos días para pensar. Tengo un gran compromiso con los dirigentes y el manager Enzo (Francéscoli). No digo que me voy. No especulo", afirmó Gallardo.



En declaraciones al programa "90 Minutos", que se emite por Fox Sports, Gallardo explicó que necesita saber "qué quiero y cómo lo quiero" para poder sellar su continuidad.



En ese sentido, aseguró que no pretende generar especulaciones, pero aclaró: "A veces hay que salirse para pensar. Vienen las vacaciones, son cortas pero van a ayudar".





¿Querés que Gallardo se quede ...

Con sinceridad, Gallardo justificó su incertidumbre casi en la misma línea que lo hizo el delantero de Boca Carlos Tevez, seducido por una oferta del fútbol de China."Soy feliz en River, lo amo, pero me cansa el fútbol argentino. Me quiero tomar unos días para reflexionar sobre mi futuro", indicó.Gallardo no dejó de mencionar su comodidad y compromiso con el club, pero también hizo hincapié en la necesidad de tener "desafíos constantes".Y completó: "Cansado no estoy. Soy feliz en River y amo a este club, pero necesito desafíos. El objetivo del semestre está cumplido. Y estar en la Libertadores me estimula. Tengo cosas en la cabeza que vengo evaluando. Cuando los jugadores no me respondan, daré un paso al costado. No estoy especulando, simplemente me quiero tomar unos días para pensar".