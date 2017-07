Marcelo Peretta: "Distintos laboratorios afirmaron que el 29 de Junio se podrían cortar los descuentos al PAMI"

Marcelo Peretta - Secretario general del sindicato de farmaceúticos y bioquímicos 25-05.mp3

Secretario general del sindicato de farmaceúticos y bioquímicos,Marcelo Peretta, se refirió a los riesgos concretos de que en las farmacias digan que no hay descuentos al PAMIRepasá algunas frasesSobre si hay riesgo concreto de que en las farmacias digan que no hay descuentos al PAMI:Peretta: "Esperemos que no, esto es una amenazada de los laboratorios más grandes que muchas veces ayudan de su condición dominante y amenazaron con cortar la prestación a partir del 29 de Junio del próximo mes porque el gobierno, o a través del PAMI, a las autoridades del PAMI, los citó a renegociar un nuevo convenio porque el convenio que estaba vigente no funcionaba"."Con ustedes hemos hablado en varias oportunidades sobre los actos de corrupción, y delitos que hab& iacute;a vinculados a medicamentos del PAMI, los afiliados inexistentes, se utilizaba su documentación para llevarse medicamentos, la insatisfacción que generó siempre en los afiliados y en los prestadores y en el propio PAMI este convenio"."Era lógico que había que discutir un nuevo convenio, pero es como que los señores representantes de los laboratorios, que no ponen la cara pero sí mandan una carta a documento amenazando con cortar la prestación pretenden seguir con este convenio que era solamente beneficioso para ellos porque vendían medicamentos caros y hay un grupo reducido de marcas de laboratorios".Acerca de si hoy la provisión de medicamentos es normal y si el descuento es el que corresponde:Peretta: "Sí, hay que llevar tranquilidad a la gente en que si hoy, ayer, mañana o la semana próxima llevan su receta, recordemos que la r eceta verde no va más, va una celeste o la blanca electrónica, rigen todos los descuentos, todos los medicamentos, es decir, tal cual las prestaciones se vinieron dando"."Lo que estamos hablando es de negociar a futuro una nueva prestación que nosotros vemos bien que se cite a todas las partes a negociar, inclusive que se cite al farmaceútico"."Si bien se está discutiendo un nuevo convenio las prestaciones están firmes y los descuentos están firmes en todos los medicamentos y en todos los productos médicos que necesitan los 5 millones de afiliados".ESCUCHÁ EL AUDIO DE LA NOTASobre qué es lo que están negociando:Peretta: "El planteo que está haciendo el PAMI es plantear precios de referencia, lo cual es algo absolutamente razonable porque la Organización Mundial de la Salud plantea precios de referencia"."Precios de referencia entre medio e ntre el más caro y el más barato"."Eso es lógico y no pagar la marca más cara que hoy le factura unilateralmente la industria farmaceútica al PAMI y le consume el 32% del presupuesto y por medicamentos igualmente efectivos"."Sentarse a la mesa, todos los laboratorios, los prestadores que no pueden ser que estén ajenos a este convenio que son los farmacaúticos, y eso es lo que ellos se niegan con esta amenaza. Ellos digo, los laboratorios importantes"."Los que firman esta solicitada o carta a documento no son todos los laboratorios, hay cerca de 400 laboratorios en la Argentina y los que firman esta solicitada representan más o menos 80"."Tranquilamente podría el PAMI hablar con el resto de los laboratorios y hacer un nuevo convenio con el resto"."Es momento de sentarse a negociar, a discutir un mejor convenio y que le de mejor prestaci ón a los afiliados del PAMI".