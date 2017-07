Marcos Cleri: "Julio De Vido tiene los procesamientos, está en la justicia, ahí hay que reclamarle, a la Justicia"

Marcos Cleri - diputado 20-07.mp3

El diputado, Marcos Cleri, habló con Luis Novaresio, mirá lo que dijo sobre Elisa CarrióREPASA LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Ayer traté de hablar en la Comisión cuando me permitía Elisa Carrió, que si es reelecta tendrá más años que Natale (funcionario santafesino)."-"Mucha incoherencia con la interpretación de la Constitución nacional que se interpreta de acuerdo a las conveniencias. Están tratando de tapar la inmoralidad y todo lo que prometieron en campaña y no hicieron. El rol en Diputados siempre salen las leyes que están a favor de los poderosos, como la concesionaria de peaje, obra pública, Edesur y Edenor que en todo siempre hay un Macri, en energía está Shell."AUDIO DE LA NOTA-"Ayer quisieron buscar un chivo expiatorio y van a perseguir a todo funcionario que no piense como ellos. Hay una violación de la Constit ución."Luis Novaresio, conductor: "La vara con que se mide es siempre diferente. Vos sos igual que Julio de Vido?."Marcos Cleri, diputado: "La igualdad de condiciones la da la Constitución, porque hoy no tengo ninguna causa, pero después de la discusión que tuve con Carrió no sé, ella empieza a inventar causas de todo el mundo. Los jueces son amigos de ellos y los Medios dicen barbaridades. Ella lleva 20 años como diputada."-"Julio De Vido tiene los procesamientos, está en la justicia, ahí hay que reclamarle, a la Justicia. En el Código Procesal nuevo juez que no sentenciaba a los tres años se le sacaba la causa."-"Yo no tengo la misma habilidad moral que Carrió porque es impresentable, que Mauricio Macri que asumió procesado y estaba condenado de contrabando."-"Me indigna lo qu e representa Macri. Acá lo que hacen es desprestigiar para imponer condiciones."- Pones las manos en el fuego por Julio De Vido: "Sólo pongo las manos en el fuego por mí. En el momento de la tragedia de Once, el jefe de Gabinete era Abal Medina. Schiavi, Jaime están procesados, De Vido está en la causa."