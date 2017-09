Marcos Gorban - Productor de televisión 20-09.mp3

"Estoy en México, por suerte estoy bien porque estaba protegido. No se llama más DF, se llama Ciudad de México. Estábamos en el aire con Cocineros Mexicanos, y en ese momento se empezó a mover todo-"Lo terrible fue que a las 11hs hicimos el simulacro de evacuación por los 32 años del terremoto del '85. Pareció trágicamente un ensayo. Creo que a pesar de la tragedia mucha gente se protegió por este simulacro."-"Yo me enteré de todo a las 12 de la noche, yo viví lamparas caídas, angustia de los que no se podían comunicar, pero no tenía internet, ni luz, sin smartphone. Ustedes veían todo lo que ocurría y yo no veía nada, recién hace seis horas me enteré la dimensión."