Margarita Llano: "Los medicamentos aumentan al mismo ritmo que la inflación"

Margarita Llano - Vicepresidente de Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad 29-05.mp3

La vicepresidente de Colegio de Farmacéuticos de la Ciudad, Margarita Llano, se refirió al aumento de los medicamentosRepasá las frases más importantes- Convenio con el PAMI: "El convenio está rescindido, el convenio se firmó entre el PAMI y la industria farmacéutica, las farmacias no participan como firmantes del convenio. El 28 de abril nos enteramos que el PAMI rescindió el convenio de manera unilateral y a partir de ese momento trabajamos sin convenio hasta que las dos partes se pongan de acuerdo y nos dejen participar."-"Se entregan los medicamentos de manera normal porque hubo un acuerdo mientras los pagos fueran entrando."EL AUDIO DE LA NOTA-"Es la cuarta vez que se renegocia el convenio con el nuevo Gobierno. Las farmacias con el nuevo convenio no tuvieron mejoras."Valor de los medicamentos: "Los medicamentos aumentan al mismo ritmo que la inf lación. El año pasado hubo un aumento importante"-"En Argentina no está la ley de patente, entonces los medicamentos son considerados genéricos, pero no entran en el PAMI. Con la entrada de Sergio Cassinotti se hace la apertura y se pide que el PAMI recete por genérico.