Margarita Stolbizer: "El testaferro era Sanfelice, quien es socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria".

La Diputada, Margarita Stolbizer, habló con Luis Majul sobre los negocios ocultos de CFKREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES- Denuncia ante el fiscal Gerardo Pollicita: "Los Kirchner no dejaban un negocio sin hacer, la actividad hotelera la usaron para lavado de dinero. La mecánica era parecida a la que usaban en Santa Cruz."-"El testaferro era Sanfelice, quien es socio de Máximo Kirchner en su inmobiliaria. El hombre compra un hotel quebrado en micro centro y a poco tiempo mejora la facturación del Hotel, eso es por la cantidad de dinero que recibía de parte de Lázaro Baez y Cristobal López."-"Estamos revisando la documentación, pero creemos que el hotel es de los Kirchner y Sanfelice es un testaferro."AUDIO DE LA NOTA-"Cuando uno repasa los negocios de los Kirchner y sus allegados ves que esta gente hizo muchas operaciones sin que nadie los controle. Nunca debieron acreditar de donde sacan la plata."-"Sanfelice además era empleado de Cristobal López. Sanfelice aparece en todos los negocios."-"Esto lo usan para blanquear el dinero en negro."- Todo el mundo me pregunta por qué Cristina Fernández no está presa?: "Nosotros tenemos un sistema procesal penal que protege las garantías de las personas, entonces estar dentro de un proceso penal no lleva a que esté presa. Aunque las cárceles tienen muchas personas procesadas. Por otro lado, los poderosos tienen beneficio."- Inseguridad- Lomas de Zamora: "No hay garantía que este tema se resuelva con las propuestas de cinco políticos. Yo creo que hay que establecer un programa de mucho tiempo. Se debe hacer una reforma en el Sistema Penitenciario, porque los delincuentes salen profesionales. También hay que establecer un programa integral, hay que tener a los chicos en las escuelas."- Para mí Cristina Fernández trabaja para Mauricio Macri y viceversa: "Es cierto porque lo hacen para si mismo y benefician al otro, se miran las conveniencias electorales, pero no en el país. Pensando que Cristina Fernandez sea una chance muestra un retroceso para la Argentina. Además veo una irresponsabilidad del Gobierno de fogonear su candidatura para beneficiarse."