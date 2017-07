Margarita Stolbizer se refirió al audio de Cristina Fernández insultando a ella y a Sergio Massa, mira lo que dijo

Margarita Stolbizer - diputado 11-07.mp3

Margarita Stolbizer habló con Luis Majul sobre el audio de Cristina Fernández insultandolaREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Estas expresiones hablan mal de ella y hay un componente cuando dice que va a embocar a alguien. Se tiene que investigar."- "Ellos tienen multiplicidad de causa y muestra un modos operandi, esto debe estar entre los fiscales y jueces. Creemos que hay un entorpecimiento de la Justicia, ella dice que yo me equivoqué, nosotros dijimos que había movimientos sospechosos en las cuentas de la familia. Eso es parte de entorpecimien to de la causa porque se pasaban dinero de las cuentas. Pusieron en la cuenta de la hija que no fue funcionaria pública."-"Los fiscales y jueces deberían poner atención a las maniobras, da la impresión que la mujer se burla de la Justicia, hacen lo que quieren con el patrimonio."- Hotel Las Dunas: "Los Kirchner siempre usaron sociedades pantallas para ocultar su dinero."AUDIO DE LA NOTA- Proyecto de expulsar a Julio De Vido: "Nosotros vamos a votar a favor porque los políticos debemos dar gestos y señales, pero debemos ser cautos porque quizás mañana quieren apartar a Stolbizer o Carrió porque no les gusta."-"Creo que es necesario advertir algunas cuestiones que hacen hoy con mucho énfasis y no se hicieron antes. Los oficialistas tienen un empeño de sacar a Julio De Vido, pero no les importa sacar a Carlos Menem del Senado."- Renunciar a los fueros: "Nosotros renunciamos a los privilegios y las inmunidades que da la Banca, lo debe aceptar la Cámara, por eso pedimos una sesión. Los privilegios son personales, tan personales que no se pudieron allanar las oficinas de Julio De Vido."- Freiler dice que este Gobierno quiere meter presa a Cristina Fernandez: "Hoy voy a presentar la recusación contra Eduardo Freiler, tiene un comportamiento escandaloso, en la entrevista él se muestra en defensa de Cristina Fernández, muestra su posición."-"Freiler además está investigado por enriquecimiento, y además tiene una relación de parentesco con la familia Kirchner hace un tiempo, entonces debería excusarse a las causas de la familia Kirchner. Su parentesco es con la sobrina de Cristina Fernández."-Situación de Alejandra Gils Carbó: " ;Sería un error sacarla por decreto, ese comportamiento lo tuvo el kirchnerismo y este Gobierno no debe cometer los mismos errores. Hay que componer una mayoría y abrir el debate de juicio político."- Instituto Patria debe presentar la lista de donantes: "Es posible que oculte algo, nosotros pedimos un pedido de investigación, por eso se enojó Cristina Fernández."- "Tiene irregularidades de origen, y no sería raro que se oculte el financiamiento."Luis Majul, conductor: "El libro de registro de socios se perdió, hicieron la denuncia de ese libro."