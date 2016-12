María Julia Alsogaray quedó en libertad tras cumplir los dos tercios de su condena

La ex funcionaria María Julia Alsogaray obtuvo la libertad condicional al cumplir en prisión domiciliaria los dos tercios de la condena unificada de cinco años que se le impuso por hechos de corrupción durante la gestión presidencial del actual senador nacional Carlos Menem.



La decisión a favor de Alsogaray, de 74 años de edad, la tomó el juez José Martínez Sobrino, del Tribunal Oral Federal Seis (TOF 6), luego de realizar el cómputo del plazo que la ex secretaria de recursos naturales e interventora de ENTel llevaba detenida.



El beneficio se mantendrá mientras Alsogaray cumpla con las dos condiciones que le impuso el magistrado: mantener informado su domicilio y no salir del país sin autorización judicial.



El TOF 6 había condenado a Alsogaray a una pena única de cinco años de prisión por dos condenas firmes aplicadas por ese y otro tribunal oral.



En mayo de 2004, el Tribunal Oral Federal Cuatro (TOF 4) impuso a Alsogaray tres años y seis meses de prisión por enriquecimiento ilícito.



Casi una década después, el TOF 6 condenó a la ex funcionaria menemista a cuatro años de prisión por el delito de defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de una administración pública en el marco de la privatización de ENTel.



El TOF 6 unificó las condenas de prisión, que Alsogaray, por razones de edad, cumplía desde marzo de 2015 en su domicilio de la calle Junín al 1400 de la Ciudad de Buenos Aires.



Para llegar a sumar los dos tercios, se tuvieron en cuenta los casi dos años que Alsogaray estuvo detenida entre agosto de 2003 y mayo de 2005, y un año y siete meses que agregó en prisión domiciliaria.



Además de las condenas por las que días atrás se le otorgó la libertad condicional, Alsogaray también fue juzgada por otros hechos de corrupción y en algunos ya tiene dictadas penas de prisión, pero los fallos fueron apelados y no se encuentran firmes.



También fue absuelta en otros juicios que se le siguieron por el cobro de sobresueldos, el Plan Nacional del Manejo del Fuego –tras un incendio de campos en el sur del país- y por supuesta irregularidades en la venta de un terreno de ENTel en el conurbano bonaerense.