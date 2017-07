María Laura Alfaro: Homicidio en Glew "Este caso es confuso, estoy trabajando en cuatro hipótesis. Se trata de un homicidio"

María Laura Alfaro - Fiscal de Lomas de Zamora 06-07.mp3

La Fiscal de Lomas de Zamora, María Laura Alfaro, habló con Luis Novaresio sobre el estremecedor homicidio de Ayelen Roldán en GlewREPASÁ LAS FRASES MAS IMPORTANTES"Estamos investigando un homicidio. Este caso es confuso, estoy trabajando en cuatro hipótesis. Se trata de un homicidio, no se descarta el robo porque los dueños de casa dicen que faltan cosas, no hubo violencia en la casa, si entró un delincuente fue con el consentimiento de la victima."-"El médico sostiene que la victima no se suicidó por las marcas, la muerte la causó un tercero y los cables estaban lejos del cadáver. Fue homicidio."AUDIO DE LA NOTA-"No se descarta el contexto sexual. Hay declaraciones que corroboran las practicas sexuales."-"En la investigación no hay imputados, no hay detenidos."-"La comisaría toma conocimiento del hecho y va al lugar, luego me comunicaron, se hicieron los allanamientos, el trabajo de la fiscalía fue comprometido, un caso no se resuelve en un día."-"No puede ser que vengan a pedir justicia y quemen todos los autos cuando yo en mi rol de fiscal hice todo lo que debía, no se puede detener a una persona sin pruebas."-"Los que quemaron los autos están detenidos, dos son menores de edad. Es lamentable que esta sea una practica en la sociedad."-"Hace unos días pasó con otro caso, quemaron gomas en las puertas de Tribunales, la justicia está actuando, y atiendo a todos."- Lesiones en la pareja de Ayelén Roldán: "La pareja de Ayelen tiene marcas en la espalda, él dijo que se había rascado y tenía las uñas cortas, pero por otro lado la pareja no sabía donde trabaja Ayelen porque se había mudad o hace 30 días."-"Hay muchas pericias en curso."