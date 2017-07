Marijuán defendió que se investigue a la Corte por el fallo del 2x1

El fiscal federal Guillermo Marijuan lamentó que haya "este tipo de sumarios" en referencia al que inició a los jueces de la Corte Suprema de Justicia Elena Highton de Nolasco, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz al dar lugar a una denuncia contra ellos por firmar el fallo que habilitó el cómputo del 2x1 para condenados por delitos de lesa humanidad.



El representante del Ministerio Público confió anoche en TN que su decisión de inclinarse por "investigar" el supuesto delito de prevaricato se basó en que "no hay lugar a duda, de que estos beneficios procesales (el 2x1), que nunca me han parecido absolutamente correctos, correspondan justamente a los genocidas".



"No es sencillo (para los fiscales imputar a un juez de la Corte) pero es nuestro trabajo investigar, y estamos para eso. Lamento que tengamos que tener este tipo de sumarios, pero existen", apuntó.



"Estamos en una etapa inicial y obviamente los imputados son los que firmaron el fallo porque no hay otra manera de presentarlos en el proceso. Pero la fiscalía (a su cargo) siempre ha actuado de la misma manera", afirmó en referencia a la investigación de las causas que le han tocado hasta el momento.



"No hemos tenido en esta ocasión, un comportamiento distinto en otras situaciones, sino que siempre hemos individualizado a cada una de las personas que resultan imputadas en cada uno de los sumarios que hemos tenido", aclaró.



Marijuan recalcó que al haberse "recién iniciado el proceso" no se puede "hablar de condenas" y que en caso de que siga el proceso "los imputados tendrán el más amplio derecho a ser oídos como corresponde".



Confió también que "existen antecedentes de denuncia a magistrados que, por lo general no prosperan diciendo que la valoración de un juez puede ser distinta a la que pretendía la parte, pero acá, yo parto de otro supuesto", manifestó. Y aclaró que aunque no existan casos similares, eso "no quiere decir que el delito está derogado".



"Tengo hacia los magistrado y el alto tribunal el máximo respeto y me he tratado de manejar profesionalmente en lo que considero que en este momento tiene que hacer un fiscal federal", sintetizó el fiscal.



El martes, en el dictamen al que accedió Télam, Marijuan afirmó: "Este acusador público considera que la solución brindada por los juristas podría contrariar el contrato social de los argentinos y la política de estado sostenida por sus tres poderes para perseguir, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar de nuestro país".



De esta forma, Marijuan pidió al juez federal Daniel Rafecas que abra la investigación y ordene medidas de prueba en base a una denuncia presentada ayer por el abogado Marcelo Parrilli a raíz del fallo que benefició con el cómputo del 2x1 al condenado represor Luis Muiña.