Mario Secco: "Randazzo es un fracasado, no puede ganar ni en Chivilcoy"

El intendente de Ensenada, Mario Secco, habló con Luis Novaresio y criticó duramente a Florencio RandazzoLAS MEJORES FRASES DE LA NOTA-"Para nosotros Cristina Fernández es la mejor y trabajamos para que ella sea candidata, pero ella debe decidir. En nuestro espacio Cristina Fernández le saca un margen a cualquier candidato."-"A las 15.30hs el 20 de junio haremos un acto en la cancha de Arsenal, hablará Cristina, es la que conduce el espacio."-"Queremos llevar lo mejor de nuestro espacio político a las elecciones."-"Nos fuimos de Partido Justicialista porque había compañeros que nos querían hacer jugar algo que no queríamos. El 97 por ciento de los dirigentes le dijo, toma Florencio Randazzo, ya que queres lastimar quedate con el PJ y hace lo que quieras, pero lo va a pagar caro políticamente. Es una barbaridad lo que est&aacut e; haciendo.""Nosotros respetamos la ley y nos fuimos."AUDIO COMPLETO DE LA NOTAMario Secco, Intendente de Ensenada: "Nosotros respetamos, que hizo Sergio Massa?, son estrategias partidarias. Nosotros no nos queremos distraer con el Flaco (Florencio Randazzo) porque nuestra opositor es otro. Es buen compañeros Randazzo, pero el Flaco tiene 6 puntos, Cristina Fernández tiene 36. Randazzo nos lleva a un cajón."-"Cambiemos va con una lista sola, no le dan lugar a Martín Lousteau, la Izquierda y el Frente Renovador van con lista sola también."-"En el 2005 pasó lo mismo, fuimos con el PJ y el Frente para la Victoria."-"Del PJ nos vamos mucho, se va todo el Frente para la Victoria, intendentes, senadores, concejales."Luis Novaresio, conductor: "Les tienen miedo a Florencio Randazzo"Mario Secco, Intendente de Ensenada: "Nuestro espacio quiere a Cristina Fernández, no existe Randazzo."-"El Flaco Randazzo es un fracasado, que perdió en Chivilcoy junto con el otro que perdió en Chacabuco, ustedes nos quieren hacer jugar una interna con una persona que no existe al lado de Cristina Fernandez."- "Las instalaciones son del PJ nacional, la usan todos, se la tienen que pedir a Gioja no a Fernando Espinoza. Que usen las instalaciones de la provincia de Buenos Aires."-"A Randazzo le digo que es triste y lamentable lo que está haciendo."