"Más allá de que la economía empieza a crecer, para muchos todavía no arranca"

El presidente Mauricio Macri aseguró que le "duele" la "dura transición" que están sufriendo quienes tienen que "poner el hombro" para "sacar al país adelante y crecer por décadas".



"Empezamos (hace quince meses) una etapa de transición difícil, dura. A mí me duele y sé que hay mucha gente que está teniendo que poner el hombro en este momento, pero tomamos las decisiones pensando que es lo mejor para el futuro de los argentinos", dijo.



El jefe de Estado se expresó así en la reinauguración de la planta de la automotriz PSA-Peugeot en El Palomar, donde aclaró que "el gran desafío es multiplicar la confianza y este tipo de desarrollos", como el de la constructora de autos.



"Tomamos las decisiones que creíamos que eran necesarias. Lo que estamos haciendo no es para crecer uno o dos años y después volver a caer, estamos haciendo las cosas de fondo, sin atajos, sin mentiras, para crecer décadas", afirmó el mandatario. Y luego reconoció que "más allá de que la economía empieza a dar sus primeros pasos de crecimiento, para muchos todavía no arranca".



Macri destacó que "de la mano de las inversiones" se crearán nuevos puestos de trabajo y sostuvo que "sabíamos que esto es un camino que no íbamos a construirlo de un día para el otro".