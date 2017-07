Más dardos para Pinola

El vicepresidente segundo de Rosario Central, Ricardo Carloni, le reclamó al defensor Javier Pinola "que no hable del club que le dio reconocimiento y popularidad en el fútbol argentino", en respuesta a declaraciones del actual jugador de River Plate quien sostuvo que desde la entidad de Arroyito buscaron ensuciarlo cuando decidió pasar al club de Núñez al final de la temporada pasada.>>> El verdadero motivo por el que Pinola no fue a la Selección "Pinola debería hablar de su club", cuestionó Carloni. En Central me ensuciaron muchísimo . Estoy muy dolido con todo lo que pasó. Siempre me brindé por el equipo, dejé todo, hasta costeé viajes a Europa para acelerar el proceso de recuperación de las lesiones. Me ensuciaron muchísimo, se dijeron cosas que no son reales", había dicho Pinola desde Orlando."No me escapé como una rata, como dijeron algunas personas, y no soy un traidor, lo hubiese sido si me hubiera ido a Newell´s, sigo sin entender el enojo que hay en Central. Mi mujer me contó todo lo que pasó, las pintadas en el colegio donde iban mis hijos, las amenazas. Una cosa es que se metan conmigo y otra con mi familia. Me fui a Buenos Aires para descomprimir un poco la situación. No me porté mal con Central", dijo el defensor.