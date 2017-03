Mascherano se re calentó y disparó munición gruesa desde España

Carlos Dibos, que trabajó como preparador físico de la selección argentina en la segunda etapa de Alfio Basile, realizó fuertes declaraciones sobre Javier Mascherano en particular, y del equipo nacional en general.





Dibos manifestó, en declaraciones al programa No Todo Pasa que "hay que terminar con el club de amigos", y agregó: "Nosotros por eso nos tuvimos que ir. Y tener que irte por cosas externas al fútbol te hace sufrir".

Además, el preparador físico dijo que "hay siete u ocho jugadores que cumplieron un ciclo y no pueden sostener el peso de venir". También dijo que Javier Mascherano es"el que entrega las planillas para asociarte al club de amigos".

"No me parece mal que un jugador tenga diálogo con el técnico en cuanto a quién prefiere o elige para tener al lado de él, pero ese jugador tiene que tener personalidad, coraje, valentía, ponerse el equipo al hombro. Ese era Diego Armando Maradona", consideró Dibos.

Sobre Lionel Messi, en tanto, expresó: "Ese jugador tiene que sentir que esa camiseta representa a un montón de argentinos y queremos lo mejor. Diego lo representaba y, para mí, Leo no. No quiere decir que esté mal. Para mí está entre los tres mejores jugadores del mundo, pero no es el mejor. Hoy, Neymar es mejor".

Desde España, Javier Mascherano se mostró muy caliente por los dichos de Carlos Dibos, y este viernes por la mañana le contestó en las redes sociales.