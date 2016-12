El diputado nacional y líder del Frente Renovador, Sergio Massa, admitió que le "gustaría ser parte" de un "nuevo peronismo", basado en "un movimiento que vuelva a abrazar los sueños de los más pobres y que deje de una vez y para siempre en el pasado la idea de los bolsos".



"Ese peronismo puede tener a muchos. Lo que hay que aprender es que construir el peronismo del futuro es animándonos a dejar en el pasado a los que mancharon la historia del peronismo", remarcó Massa en una entrevista que publica hoy el diario Perfil.



Al profundizar su idea, dijo que se inclina por "el (Juan Domingo) Perón del abrazo con (Ricardo) Balbín, el que reemplazó la idea del enemigo por la del adversario, planteando que para un argentino no había nada mejor que otro argentino, el Perón de la Argentina fuerte en el marco del continentalismo, el Perón del medio ambiente como valor, el Perón sabio, el Perón de su vuelta del exilio es el Perón de este tiempo".



Dijo que le gustaría que este espacio "sea parte de un nuevo peronismo con los sectores progresistas de la Argentina" y remarcó que al "conductor lo elige la gente" al responder a una consulta sobre las aspiraciones expresadas desde distintos sectores del peronismo.



En este marco, Massa justificó los movimientos políticos que vienen dando dirigentes de su corriente, como Felipe Solá, Alberto Fernández y sindicalistas como el integrante de la conducción de la CGT Rodolfo Daer.



"Están llamando a los peronistas que quieren soñar con construir la Argentina de la movilidad social ascendente y no tener que cargar en la espalda a aquellos que tienen que explicar causas judiciales. Es la unidad de los peronistas, no del PJ", remarcó.



Sobre la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el ex intendente de Tigre dijo que "en teoría" tiene una intención de voto en la provincia de Buenos Aires del orden de los 30 puntos, pero subrayó que tendrá "que demostrarlo en las urnas".



Justificó los hipotéticos 30 puntos aludidos a que "tiene que ver con la valoración de cosas en términos de resultado en la vida de la gente. Para un jubilado, la tarjeta Argenta es poder ir a comprar en cuotas; para una mamá que tiene varios hijos, la Asignación Universal fue un logro. (Carlos) Menem se fue en el 99 y en el 2003 sacó 25 puntos".



Massa negó que su "legado político" más importante sería reconstruir el peronismo y en cambio señaló que se propone "darle a la democracia argentina la idea de alternancia", objetivo que dijo compartir con Margarita Stolbizer, líder del GEN.



"La derecha hoy en el Gobierno y el peronismo progresista como oposición. La clase media argentina necesita representación política, y nosotros tenemos la obligación de representarla", apuntó el dirigente del Frente Renovador.