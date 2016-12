Massa: "No hay que caer en lo que el Gobierno hace para alegar su propia torpeza"

El líder del Frente Renovador (FR), Sergio Massa, destacó hoy la "enorme responsabilidad y voluntad de ayudar al gobierno", que se expresó durante todo el año en el Congreso, pero dijo que en el tema de la reforma al impuesto a las ganancias el gobierno "no quiso facilitar o habilitar una negociación", al tiempo que destacó el consenso alcanzado ayer entre 13 bloques de distinto signo político.



"Todo el año demostramos una enorme responsabilidad y voluntad de ayudar al gobierno, pero en este tema el gobierno no quiso de ninguna manera facilitar o habilitar una negociación", dijo Massa en declaraciones a radio Mitre y La Red, en las que destacó la "diversidad" de fuerzas que alcanzaron el acuerdo entre bloques que van "desde el justicialismo hasta sectores progresistas y partidos provinciales".



Esta madrugada, la oposición impuso su mayoría y logró en la Cámara de Diputados la media sanción de un proyecto de ley que reforma el Impuesto a las Ganancias con una suba del mínimo no imponible del 40 por ciento y una actualización de escalas, dejando de lado el dictamen del oficialismo que defendía un cambio más leve del gravamen.



No obstante, Massa reiteró hoy que la media sanción no hay que interpretarla como una derrota del Gobierno, ya que "plantearlo como una cuestión política es un error", sino que representa una "respuesta a un reclamo de mucha gente, harta de ver cómo el impuesto le robaba hasta un mes del esfuerzo que hace durante todo el año".



En ese marco, el líder del Frente Renovador le pidió al Gobierno "no llevar al reduccionismo de la discusión vulgar de la política cuando se quedan sin argumentos", ya que "quedó claro" que el proyecto opositor "no desfinancia las provincias ni al Estado" nacional.



"No hay que caer en lo que el Gobierno hace para alegar su propia torpeza. Es un error pensar 'se juntaron todos'. Me alegra estar (en la misma mesa) con progresistas, socialistas y un montón de bloques provinciales", sostuvo Massa.



Ante una consulta, el diputado dijo que aspira a que el Senado apruebe la iniciativa y que sería "una pena" que el presidente Mauricio Macri la vetara ya que el proyecto "salió con un enorme consenso del Congreso" y "hay que "respetar siempre el resultado y el funcionamiento de las instituciones".